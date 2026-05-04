Gobierno activará asistencia para productores tras daños por lluvias en el Noroeste

Bartolo García

El presidente Luis Abinader anunció este domingo un conjunto de medidas de apoyo dirigidas a los productores agrícolas afectados por las lluvias en la Línea Noroeste, tras sostener un encuentro con representantes del sector arrocero, bananero y de otros rubros en la provincia Montecristi.

Durante la reunión, el mandatario aseguró que todas las instituciones del Estado serán integradas para asistir a los productores, priorizando el mantenimiento de caminos vecinales y el acceso a créditos que permitan reactivar la producción en las zonas impactadas.

El jefe de Estado destacó que las recientes precipitaciones han provocado daños considerables, afectando aproximadamente 2,000 tareas de arroz y banano, principalmente en el distrito municipal de Palo Verde, lo que ha generado preocupación entre los agricultores de la región.

En relación con las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Yaque del Norte en Castañuelas, Abinader adelantó que se evalúan soluciones como el dragado del río o la construcción de un nuevo puente, con el objetivo de prevenir futuras situaciones similares.

El mandatario insistió en que la prioridad del Gobierno es evitar que las comunidades y las fincas continúen siendo afectadas por inundaciones, garantizando mayor seguridad para los productores y residentes de la zona.

Previo al encuentro, el presidente realizó un recorrido aéreo de supervisión por las presas de Guayubín, Hatillo, Monción y Taveras, acompañado del director del INDRHI, Olmedo Caba, y el senador Carlos Gómez, con el fin de evaluar el estado de los embalses.

En ese sentido, Abinader resaltó el trabajo coordinado del INDRHI y la EGEHID, asegurando que el manejo adecuado de las presas evitó mayores daños y permitió aumentar la generación eléctrica, pasando de 4 a 6 horas de producción en algunos casos.

Finalmente, el presidente aprovechó su visita para escuchar inquietudes de comunitarios de Castañuelas, a quienes prometió dar seguimiento a sus demandas, reafirmando el compromiso del Gobierno de responder de manera oportuna a las necesidades de las zonas afectadas.