Ulises Rodríguez comparte experiencia municipal con alcalde de Dajabón en visita institucional

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió este martes a su homólogo del municipio de Dajabón, Santiago Riverón, en una reunión enfocada en el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la gestión municipal entre ambas demarcaciones.

Durante el encuentro, Rodríguez agradeció la visita y expresó su disposición de colaborar con el cabildo de Dajabón, poniendo a su alcance el conocimiento y la experiencia de su equipo técnico en distintas áreas de administración local.

“Estamos en la mejor disposición de apoyar en todo lo necesario. Nuestros técnicos pueden compartir sus experiencias para aportar soluciones que beneficien a su municipio”, manifestó el ejecutivo municipal de Santiago.

Por su parte, Riverón explicó que uno de los principales motivos de su visita fue buscar orientación sobre los desafíos que enfrenta Dajabón en materia de tránsito, una situación que describió como crítica y que requiere soluciones urgentes.

El alcalde dajabonero señaló que Santiago ha logrado importantes avances en organización vial y movilidad urbana, por lo que consideró oportuno conocer de cerca las estrategias implementadas por la actual gestión para adaptarlas a su municipio.

“Tenemos un problema serio con el tránsito, prácticamente colapsado. Vinimos a Santiago porque entendemos que esta ciudad ha venido organizándose bien en ese aspecto y queremos aprender de esa experiencia”, expresó Riverón.

Asimismo, valoró la cercanía y apertura al diálogo de Ulises Rodríguez, destacando que este tipo de encuentros permiten no solo encontrar soluciones prácticas, sino también fortalecer las relaciones institucionales entre alcaldías.

Además del tema de tránsito, ambos alcaldes abordaron otros asuntos de interés común relacionados con la gestión pública y aspectos políticos, en un ambiente de respeto, cooperación y compromiso con el desarrollo de sus comunidades.