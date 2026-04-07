Ulises Rodríguez apuesta por el diálogo nacional ante efectos de la crisis global

Bartolo García

SANTIAGO, República Dominicana.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, expresó su respaldo al llamado al diálogo nacional realizado por el presidente Luis Abinader, al considerar que el contexto internacional actual representa un desafío para el país.

Rodríguez afirmó que la situación global, marcada por conflictos y tensiones geopolíticas, obliga a los distintos sectores nacionales a buscar consensos que permitan garantizar la estabilidad social y económica de la República Dominicana.

“Este es un momento que impone el diálogo entre todos los sectores: el presidente, la oposición, los empresarios, los líderes sociales y sindicales, para proteger lo que hemos logrado como nación”, expresó el alcalde.

En ese sentido, explicó que aunque la crisis internacional no se origina en el país, sus efectos pueden repercutir en la economía y generar tensiones sociales si no se manejan con responsabilidad.

El ejecutivo municipal destacó que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido, así como un clima favorable para la inversión, condiciones que deben ser preservadas ante cualquier escenario adverso.

Asimismo, hizo referencia a los conflictos internacionales, incluyendo las tensiones en Medio Oriente y la situación en Haití, factores que influyen directamente en la estabilidad de la región.

“El país ha avanzado, pero en momentos como este debemos actuar con unidad, prudencia y visión de futuro”, puntualizó Rodríguez.

El alcalde reiteró que el diálogo nacional se presenta como una herramienta clave para fortalecer la institucionalidad, proteger la economía y garantizar el bienestar de la población.

Por otro lado, Rodríguez calificó como positiva la medida adoptada por el presidente Abinader de centralizar los ingresos de los consulados en la cuenta única del Estado.

A su juicio, esta disposición contribuirá a mejorar la transparencia, optimizar la administración de los recursos públicos y fortalecer la eficiencia de los servicios consulares y diplomáticos dominicanos en el exterior.