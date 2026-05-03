Abinader crea comisión ciudadana para supervisar licitación de la Autopista del Ámbar

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader dispuso la creación de una Comisión de Veeduría Ciudadana para supervisar la licitación de la Autopista del Ámbar, mediante el Decreto núm. 298-26, firmado el 1 de mayo de 2026.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control social en uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la conectividad entre Santiago y Puerto Plata.

La comisión estará integrada por Jesús Castro Marte, Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González, quienes tendrán la responsabilidad de vigilar, monitorear y dar seguimiento al proceso de licitación.

Según el decreto, este equipo podrá recibir denuncias, observaciones y sugerencias de ciudadanos y entidades, además de emitir informes con hallazgos que podrán ser incorporados al expediente administrativo.

Asimismo, se establece que instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y el Fideicomiso RD Vial deberán facilitar el acceso a la información necesaria, en cumplimiento de las normativas vigentes.

El documento aclara que la comisión tendrá un rol estrictamente observador, por lo que no intervendrá en la evaluación de ofertas ni en las decisiones del Comité de Compras y Contrataciones.

Como parte de sus funciones, los integrantes deberán firmar un compromiso ético en el que declaren su independencia, ausencia de conflictos de interés y deber de confidencialidad.

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar un proceso transparente en la ejecución de la Autopista del Ámbar, considerada una obra clave para el desarrollo económico y la integración territorial del país.