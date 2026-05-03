Antonelli impone su dominio en Miami y consolida liderato en la Fórmula 1

El joven italiano logra su tercera victoria consecutiva y deja atrás a McLaren en una carrera llena de emociones

Bartolo García

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli confirmó su gran momento en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Miami 2026, sumando su tercera victoria consecutiva y afianzándose como líder del campeonato mundial de pilotos.

A sus 19 años, Antonelli continúa rompiendo esquemas y demostrando una madurez poco común en la pista, gestionando una carrera exigente en la que tuvo que enfrentar presión constante de sus rivales más cercanos.

El piloto de Mercedes superó a Lando Norris, quien finalizó en la segunda posición, mientras que el también piloto de McLaren, Oscar Piastri, completó el podio en una jornada marcada por múltiples cambios en el liderato.

La competencia tuvo momentos intensos desde el inicio, con Antonelli enfrentando una salida complicada y la constante amenaza de Charles Leclerc, quien intentó sacar el máximo rendimiento de su Ferrari durante varias vueltas.

En la parte final, la lucha por las posiciones intermedias elevó la emoción, especialmente cuando Leclerc perdió el control de su monoplaza en la última vuelta, lo que permitió que George Russell y Max Verstappen avanzaran posiciones.

Russell terminó en la cuarta posición, seguido por Verstappen en el quinto lugar, mientras que Leclerc cruzó la meta en sexto. Lewis Hamilton finalizó séptimo y el argentino Franco Colapinto ocupó la octava posición.

Los últimos puntos fueron para los pilotos de Williams, Carlos Sainz y Alex Albon, quienes lograron mantenerse dentro del top 10 en una carrera altamente competitiva.

Con este resultado, Antonelli lidera el campeonato con 100 puntos, por delante de su compañero de equipo George Russell, quien suma 80, consolidando así un inicio de temporada que lo posiciona como la gran figura emergente de la Fórmula 1.