Ulises Rodríguez anuncia recuperación del Mercado Modelo tras incendio que destruyó 14 locales

Bartolo García

SANTIAGO.– El alcalde Ulises Rodríguez recorrió este domingo las instalaciones del Mercado Modelo de Santiago, específicamente el área de la Plaza Lorenzo Vargas, para evaluar los daños ocasionados por el incendio registrado durante la madrugada del sábado y coordinar las acciones que permitan recuperar las zonas afectadas.

Rodríguez informó que alrededor de 14 locales o módulos comerciales quedaron destruidos por las llamas, mientras otros establecimientos también resultaron afectados. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia del siniestro.

Durante la inspección, el ejecutivo municipal estuvo acompañado por el general Alexis Moscat, intendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además de representantes de la Policía Nacional, Policía Municipal y otros organismos involucrados en el levantamiento de los daños y la evaluación de las condiciones de seguridad del mercado.

El alcalde señaló que será realizada una investigación exhaustiva para determinar el origen del incendio y establecer medidas que reduzcan el riesgo de que se produzcan situaciones similares. Recordó que anteriormente se había registrado otro incendio en la misma zona, que pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de los bomberos.

Rodríguez también llamó a reforzar las medidas de prevención y seguridad durante los períodos de altas temperaturas, al considerar que estas condiciones pueden incrementar el riesgo de emergencias. Aseguró que las autoridades municipales permanecerán atentas a los resultados de las investigaciones antes de definir todas las acciones que serán ejecutadas.

En cuanto a la recuperación de las instalaciones, el alcalde afirmó que una vez concluya el levantamiento de los daños se iniciarán los trabajos para remodelar, remozar y reabrir el Mercado Modelo. Explicó que el área tradicional podría recuperarse con mayor rapidez, mientras la zona correspondiente a la plaza comercial requeriría más tiempo debido a la magnitud de los daños.

Finalmente, Ulises Rodríguez reconoció la rápida actuación del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Policía Municipal, destacando que la coordinación entre las instituciones permitió controlar las llamas y evitar consecuencias mayores. La Alcaldía de Santiago informó que continuará dando seguimiento tanto a la investigación del incendio como al proceso de recuperación y reapertura de las áreas afectadas del Mercado Modelo.