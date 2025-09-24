UGASA fortalece lazos con el Ministerio de Trabajo en su primer desayuno institucional

Bartolo García

Santiago de Los Caballeros, RD. – La Unión Gastronómica de Santiago (UGASA) celebró este martes su primer desayuno institucional, actividad que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, y un nutrido grupo de empresarios del sector gastronómico local.

El evento se convirtió en un espacio de diálogo abierto, donde los participantes compartieron inquietudes, propuestas y visiones sobre el papel de la gastronomía como motor de desarrollo económico y cultural en la República Dominicana.

En sus palabras de bienvenida, Olivares destacó el papel esencial que juegan los bares y restaurantes en el éxito de la industria turística. “Los restaurantes son tan importantes como los hoteles; si un restaurante no funciona, el turista se va”, expresó.

El funcionario también felicitó a UGASA por la iniciativa, asegurando que este tipo de espacios de conversación deben mantenerse y ampliarse con la participación de otras instituciones vinculadas al desarrollo económico y social del país.

Uno de los temas centrales de su intervención fue la necesidad de optimizar las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, con operativos que garanticen los más altos estándares de cumplimiento en todo el sector.

Asimismo, informó que el Ministerio de Trabajo da seguimiento estricto a los casos de falsificación de licencias médicas, en coordinación con el Colegio Médico Dominicano, buscando proteger la transparencia y la confianza en el sistema laboral.

Por su parte, el presidente de UGASA, Darío Núñez, reafirmó el compromiso del gremio con la formalización y la excelencia gastronómica. “La gastronomía dominicana es empleo, cultura, identidad y desarrollo”, aseguró al dirigirse a los asistentes.

Núñez también resaltó que UGASA está compuesta por hombres y mujeres que, con esfuerzo y dedicación, impulsan una de las industrias más dinámicas y con mayor potencial del país.

El ministro Olivares aprovechó la ocasión para referirse al clima político de la nación, destacando la madurez democrática que permite al Presidente reunirse con ex mandatarios para dialogar sobre temas de interés nacional. “Esa cultura política nos fortalece”, dijo.

En cuanto al Código de Trabajo, Olivares adelantó que la actualización en curso traerá beneficios tanto para empresarios como para trabajadores. El nuevo marco legal buscará mayor seguridad jurídica y mecanismos de conciliación que eviten procesos largos y costosos en los tribunales.

“Será un Código del siglo XXI, moderno, eficiente y justo para ambas partes”, subrayó el ministro, generando gran expectativa entre los empresarios presentes.

El desayuno institucional marcó el inicio de una agenda conjunta de trabajo entre el sector público y privado, enfocada en dinamizar la economía local a través de la gastronomía, que hoy se consolida como complemento indispensable del turismo dominicano.

Con este primer encuentro, UGASA abre un camino de colaboración más estrecha con las autoridades, reafirmando que la gastronomía de Santiago tiene un papel protagónico en la proyección cultural y económica de la República Dominicana.