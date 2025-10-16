UCE celebra 55 años de un legado y excelencia académica

San Pedro de Macorís, R.D. — La Universidad Central del Este (UCE) celebra su 55 aniversario de fundación, reafirmando su compromiso con la formación de profesionales competentes y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Fundada el 15 de octubre de 1970 por el doctor José A. Hazim Azar y un grupo de colaboradores visionarios, la UCE surgió como respuesta a la necesidad de ofrecer educación superior de calidad a los jóvenes del Este del país. Desde entonces, ha graduado más de 60 mil profesionales nacionales y extranjeros en diversas áreas del conocimiento.

Durante más de cinco décadas, la universidad ha consolidado su liderazgo académico mediante programas de técnico superior, grado, posgrado y educación continua, organizados en seis facultades: Ciencias de la Salud, Ciencias de las Ingenierías, Ciencias y Humanidades, Ciencias Administrativas, Ciencias Jurídicas, y Arquitectura y Arte.

A lo largo de su trayectoria, la UCE ha desarrollado el programa de becas “UCE Excelencia”, orientado a reconocer el mérito académico y ofrece oportunidades de estudio a estudiantes destacados. En los últimos 15 años, se han otorgado más de 8 mil becas, reflejo del firme compromiso de la institución con la equidad educativa y la formación de líderes de alto rendimiento.

Este año, la institución alcanzó dos logros trascendentales. Su Escuela de Medicina obtuvo la acreditación internacional por el CAAM-HP, sello que certifica su calidad y competitividad global. Además, la UCE recibió una certificación de QS Stars, logrando 5 estrellas en Buen Gobierno y 4 estrellas en Docencia, Enseñanza en Línea y Empleabilidad.

En el marco de la celebración, la Universidad Central del Este realizó un acto de lanzamiento que contó con la presencia de miembros de la familia fundadora, encabezada por el Dr. José Hazim Frappier, presidente del Consejo Superior Universitario, y el Mtro. José Hazim Torres, rector de la universidad. Los acompañaron autoridades académicas, egresados, estudiantes y representantes de los medios de comunicación. La actividad se desarrolló en un ambiente de profunda emotividad, celebración y gratitud.

Con su campus principal en San Pedro de Macorís y extensiones en Punta Cana y San Juan de la Maguana, la Universidad Central del Este continúa formando líderes comprometidos con el progreso de la nación.

A 55 años de su fundación, la UCE se consolida como una institución con visión global y firme compromiso con la excelencia académica y el desarrollo del país.