Gobierno activa diálogo permanente con transportistas para frenar alza del pasaje

Autoridades destinarán cerca de RD$800 millones para mitigar impacto de combustibles y proteger a la población

Bartolo García

El Gobierno dominicano anunció la creación de una mesa de trabajo permanente con representantes del sector transporte, con el objetivo de mitigar el impacto del alza en los combustibles y evitar incrementos en el costo del pasaje.

La medida fue dada a conocer tras una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, aseguró que se trabajará de manera continua para proteger la economía de los ciudadanos.

Durante el encuentro, las autoridades informaron que se estima una inversión adicional cercana a RD$800 millones para sostener las medidas de apoyo al sector transporte, evitando que el aumento de los combustibles sea trasladado a los usuarios.

Sanz Lovatón calificó el diálogo como “constructivo y fructífero”, destacando la disposición de los gremios del transporte para colaborar en la búsqueda de soluciones que garanticen la estabilidad del servicio a nivel nacional.

En la reunión se analizó el comportamiento reciente de los precios de los carburantes y su impacto en el transporte público, lo que llevó al Gobierno a reforzar los mecanismos de compensación económica para el sector.

El ministro explicó que el presidente Abinader ha instruido mantener un canal de comunicación abierto y permanente con los transportistas, con el fin de monitorear la situación y tomar decisiones oportunas.

La mesa de trabajo servirá para dar seguimiento a los compromisos asumidos y evaluar alternativas que permitan enfrentar los desafíos derivados del contexto internacional de los combustibles.

Asimismo, el Gobierno reiteró que continuará evaluando nuevas medidas de apoyo para garantizar la sostenibilidad del transporte público sin afectar a la población.

En el encuentro participaron representantes de los principales gremios del transporte, quienes coincidieron en la importancia de mantener la coordinación con las autoridades para preservar la estabilidad del sector y evitar cargas económicas adicionales a los usuarios.