UASD lidera Primera Cumbre Mundial de Derechos con enfoque en Transformación Global

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), dejó inaugurada la Primera Cumbre Mundial de Derechos, bajo el lema “Perspectivas jurídicas ante la transformación global”, consolidándose como epicentro del debate jurídico internacional.

El acto inaugural, celebrado en el paraninfo de esa unidad académica, reunió a juristas, académicos y especialistas de distintos países, quienes abordarán durante tres días los principales desafíos contemporáneos en materia de derechos humanos, democracia, justicia e innovación jurídica, en un contexto global en constante transformación.

La actividad estuvo presidida por la maestra Carmen Chevalier, vicedecana de la FCJP, en representación del decano, doctor Héctor Pereyra Espaillat.

Durante su intervención, Chevalier expresó que constituye un alto honor que la Primada de América sea la sede de apertura de este evento, orientado a repensar el derecho frente a los retos actuales.

“El derecho no puede seguir respondiendo a los desafíos del presente con herramientas del pasado. Urge construir un modelo jurídico más humano, crítico y adaptado a la era digital”, afirmó.

De su lado, la doctora Estela Ropero Sánchez, presidenta fundadora de la Colegiatura Mundial de Abogadas (CMAB), destacó la necesidad de una respuesta ética y transformadora desde la práctica jurídica.

“El poder de la palabra y el amor en la ley no es solo un lema, es una guía hacia un orden más justo e inclusivo”, expresó.

Asimismo, la doctora Cecilia Durán Ujueta, presidenta ejecutiva de la CMAB, resaltó el carácter transformador del encuentro. “El derecho ya no puede limitarse a interpretar la realidad: está llamado a anticiparla y orientarla”, puntualizó.

La actividad contó además con la participación de la doctora Claudia de León Abuchaibe, así como de Carmen Flórez Peña, la magistrada Hilda González Neira, el maestro Antonio Medina Calcaño y José Casado, junto a autoridades académicas e invitados internacionales.

Esta cumbre es organizada por la Colegiatura Mundial de Abogadas y Abogados, teniendo como sede a la República Dominicana, y se desarrollará hasta el viernes, con jornadas académicas también en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).

Durante los tres días, la UASD será escenario de paneles especializados sobre democracia, innovación jurídica y derecho internacional, con la participación de delegados de Brasil, Cataluña, Colombia, España, Guatemala, Haití, México y Venezuela. Con esta iniciativa, la Primada de América reafirma su liderazgo académico y su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho.