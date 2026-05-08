UASD inaugura 6to Congreso de Odontología 2026 dedicado al doctor Mario Bournigal

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Escuela de Odontología, de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), inauguró el 6to Congreso Odonto UASD 2026, dedicado al destacado profesional de la odontología dominicana, doctor Mario Bournigal, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo de la salud bucal en el país.

El acto inaugural, celebrado en el auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir, de la Academia estatal, estuvo encabezado por el vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Radhamés Silverio González, en representación del rector, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo.

Durante las palabras de bienvenida y presentación del congreso, la directora de la Escuela de Odontología, doctora Glenis Delgado Valdez, destacó la importancia de este encuentro académico como un espacio de actualización científica, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la formación odontológica en la República Dominicana.

La académica expresó que la celebración del congreso coincidió con los 127 años de historia de la Escuela de Odontología de la Primada de América, resaltando el legado de formación humana y profesional que ha caracterizado a esa unidad académica.

“Este sexto Odonto UASD 2026 es la prueba de que nuestra escuela sigue viva, sigue vigente y sigue soñando alto”, expresó Delgado Valdez, al tiempo de señalar que el evento representa el encuentro entre generaciones de maestros, especialistas y estudiantes comprometidos con el desarrollo de la odontología nacional.

Valoró la dedicatoria al doctor Mario Bournigal, destacando sus aportes al ejercicio profesional, la formulación de políticas de salud bucal y la formación de generaciones de odontólogos dominicanos.

“Hablar del doctor Mario Bournigal es hablar de coherencia, de servicio, de disciplina, ética y compromiso social. Usted representa lo mejor de nuestra escuela y de nuestra Universidad”, manifestó la directora de Odontología.

Indicó que el homenajeado, desde las distintas funciones desempeñadas en el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y otras instituciones vinculadas al sector, ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la odontología dominicana y a la dignificación del ejercicio profesional.

Por su lado, en sus palabras de inauguración del congreso, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Mario Uffre, resaltó el compromiso de esa facultad con la excelencia académica, la investigación y el fortalecimiento de los espacios científicos que contribuyen al desarrollo de la odontología dominicana y regional.

El evento reunió a conferencistas y especialistas nacionales e internacionales, entre ellos los doctores Edward Feliz, Milton Herrera, Erick Mota, Ernesto Palomo, de El Salvador, y José Villalobos, de México, quienes agotarán una agenda científica centrada en áreas como cirugía, implantología, estética dental, armonización orofacial y endodoncia.

La actividad contó además con la participación de autoridades universitarias, entre ellos los vicerrectores Wilsón Mejía y Ramón Desangles; los decanos Juana Encarnación, de la Facultad de Ciencias de la Educación; maestro Antonio Ciriaco Cruz, de Ciencias Económicas y Sociales; maestro Geraldo Roa Ogando, de Humanidades; doctor Héctor Pereyra Espaillat, de Ciencias Jurídicas y Políticas, así como los pasados decanos de la Facultad de Ciencias de la Salud, los doctores Jorge Asjana David y Rosel Fernández.

También asistieron familiares del doctor Mario Bournigal, el doctor Jesús Iglesia, representantes del sector salud, especialistas nacionales e internacionales, docentes, estudiantes e invitados especiales vinculados al área odontológica, universidades nacionales y organismos relacionados a dicho sector.