UASD deposita ofrenda floral en recordación del 54 aniversario del asesinato de Sagrario Díaz

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recordó el 54 aniversario del vil asesinato de la dirigente estudiantil Sagrario Ercira Díaz Santiago, con el depositó de una ofrenda floral en el busto erigido en su memoria, acto que contó con la presencia de algunos miembros del Consejo Universitario, amigos, docentes, estudiantes y familiares.

La vicerrectora de Extensión de la academia, maestra Rosalía Sosa Pérez, quien encabezó la actividad, manifestó que hoy estamos en el este lugar donde la memoria se hace presencia, donde el silencio dice más que las palabras, y donde el nombre de Sagrario deja de ser historia para convertirse en conciencia.

Sosa Pérez indicó que han pasado 54 años y, sin embargo, hay dolores que no envejecen, porque Díaz Santiago era una joven que tenía sueños, ideas, convicciones y caminaba esos mismos espacios con la energía de quien cree en el poder transformador de la educación.

“No solo se apagó una vida, se intentó silenciar una voz, se quiso detener un pensamiento, pero no lo lograron, porque hoy cada vez que una estudiante levanta su voz con firmeza, cada vez que defendemos la justicia, cada vez que apostamos por una universidad más humana, Sagrario vuelve a estar presente. No como recuerdo lejano, sino como guía silenciosa”, sostuvo la académica.

De su lado, el hermano de Díaz Santiago, doctor Fidias Omar Díaz Santiago, tuvo a su cargo pronunciar algunas palabras en nombre de su familia, quien explicó las razones que tenía el presidente doctor Joaquín Balaguer para odiar a la UASD; entre ellas, que estudiantes y profesores estaban vinculados a movimientos de izquierda y grupos opositores.

También que fue suspendido como profesor de la institución, lo que provocó parte de su ira en contra de la academia y que sectores dentro de la UASD promovían ideas progresistas, socialistas o revolucionarias, ideas que llevaron a la represión política del régimen de los “12 años” que buscaba sofocar el movimiento estudiantil y detener a dirigentes izquierdistas en la universidad.

En representación de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), habló su secretario general, Edison Padilla, quien manifestó que Sagrario se ha convertido en un buque insignia, guiándolos con lineamientos firmes, en estos días recientes “podrán apagar vidas, pero jamás podrán apagar el pensamiento, finalmente exclamó.

En la actividad estuvieron presentes autoridades, profesores, estudiantes y servidores administrativos.