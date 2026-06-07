Leonardo Aguilera insta a graduados de la PUCMM a liderar con ética y resiliencia

Bartolo García

SANTIAGO. El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, exhortó a los 1,149 graduados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a construir su futuro profesional sobre los pilares de la ética, la resiliencia y el aprendizaje continuo, durante la centésima decimocuarta ceremonia de graduación celebrada en el campus principal de la academia.

Durante su discurso como orador invitado, Aguilera destacó que la obtención de un título universitario representa mucho más que un logro académico, ya que simboliza años de esfuerzo, sacrificio y perseverancia. En ese sentido, afirmó que la capacidad de superar obstáculos será una de las herramientas más valiosas para enfrentar los desafíos de la vida profesional.

El ejecutivo bancario enfatizó que “la inteligencia sin ética es peligrosa”, al tiempo que recordó a los nuevos profesionales la importancia de ejercer sus carreras con responsabilidad y apego a los valores morales. Aseguró que la sociedad necesita líderes capaces de combinar conocimientos con integridad y compromiso ciudadano.

Asimismo, señaló que la disciplina, la constancia y la capacidad de levantarse después de cada fracaso serán factores determinantes para alcanzar el éxito. “Al salir de esta ceremonia comenzará para ustedes la tarea de construir oportunidades, desarrollar proyectos y generar un impacto positivo en sus comunidades y en el país”, expresó.

Aguilera también invitó a los graduandos a compartir los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria, destacando que el verdadero liderazgo se multiplica cuando se contribuye al crecimiento de los demás. Además, los motivó a mantener viva la curiosidad intelectual y a nunca dejar de aprender.

Al abordar el impacto de la tecnología, el doctor en Economía resaltó que esta generación enfrenta el reto de desarrollarse en una era marcada por la inteligencia artificial, una herramienta que está transformando prácticamente todos los sectores productivos y profesionales. Sin embargo, aseguró que estos cambios representan oportunidades para innovar y crecer.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, y contó con la presencia de familiares, profesores e invitados especiales. Durante el acto, Leonardo Aguilera animó a los nuevos profesionales a convertirse en ciudadanos con propósito, principios sólidos y vocación de servicio, capaces de aportar al desarrollo y progreso de la República Dominicana.

#eljacaguero #PUCMM #LeonardoAguilera #Banreservas #GraduacionPUCMM #EducacionSuperior #SantiagoRD #JuventudDominicana