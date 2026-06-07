Gobierno mantiene sin cambios los combustibles principales y anuncia rebajas en otros derivados

Bartolo García

Santo Domingo. El Gobierno dominicano dispuso mantener congelados los precios de los combustibles de mayor consumo nacional para la semana del 6 al 12 de junio de 2026, al tiempo que anunció reducciones en varios derivados del petróleo, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La institución explicó que para lograr la estabilidad de los precios fue necesario destinar RD$780.3 millones en subsidios, con el objetivo de evitar que las fluctuaciones del mercado internacional impacten directamente a los consumidores dominicanos.

Entre los combustibles que mantendrán sus precios figuran la gasolina premium, gasolina regular, gasoil regular, gasoil óptimo, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural, considerados esenciales para la movilidad y las actividades productivas del país.

En contraste, el MICM anunció reducciones en otros combustibles. El avtur bajará RD$5.90 por galón, el kerosene disminuirá RD$6.40, el fuel oíl #6 reducirá su precio en RD$5.22 y el fuel oíl 1%S descenderá RD$7.72 por galón durante el período establecido.

La entidad indicó que el subsidio por galón alcanza RD$52.95 para el gasoil óptimo, RD$48.89 para el gasoil regular, RD$33.48 para la gasolina regular, RD$15.95 para el GLP y RD$13.98 para la gasolina premium, evitando transferir el costo total de los combustibles a la población.

El MICM destacó que los subsidios acumulados en lo que va de año superan los RD$18 mil millones, como parte de las medidas implementadas para mitigar el impacto de la crisis internacional en Medio Oriente sobre la economía nacional. La tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$58.70 por dólar, según el Banco Central.

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