UASD acoge primer encuentro internacional sobre aplicaciones nucleares en la Conservación del Patrimonio Cultural

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró este lunes NUCLEART RD 2025, primer encuentro internacional en el país dedicado al uso de técnicas nucleares y herramientas científicas avanzadas para la preservación y conservación del patrimonio cultural.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Radhamés Silverio González, en representación del rector, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, afirmó que “la ciencia, al servicio de la humanidad y de su historia, cumple su más alto cometido”.

Manifestó que la Primada de América contará con el primer Laboratorio Nacional de Ciencia del Patrimonio Cultural de la República Dominicana y de toda la región del Caribe, consolidando a la UASD como un referente regional en ciencia aplicada a la protección del acervo histórico y artístico.

Recordó que “en 1980 se creó el primer laboratorio de ciencias nucleares en la República Dominicana, precisamente en nuestra Facultad de Ciencias, con el apoyo de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)”, resaltando así la trayectoria de la Academia en investigación científica aplicada.

Al concluir su discurso, Silverio González manifestó que el NUCLEART RD 2025, marca un hito histórico y cultural al fortalecer la preservación del patrimonio del país, desde piezas prehispánicas hasta edificaciones coloniales, asegurando la protección de su memoria histórica y consolidando a la República Dominicana como un referente en la ciencia aplicada a la conservación de su legado cultural.

De su lado, el oficial de gestión de programas del OIEA para América Latina y el Caribe, Facundo De Luchi, destacó que “el rol de la República Dominicana en la región es estratégico; este laboratorio permitirá que los expertos dominicanos lideren investigaciones y compartan sus capacidades con otros países, fortaleciendo la ciencia aplicada al patrimonio cultural en toda América Latina y el Caribe”.

En tanto, el viceministro de Energía Nuclear, ingeniero Gaddis Enrique Corporán Segura, destacó que el uso de técnicas nucleares no destructivas permitirá “profundizar en la caracterización, conservación, restauración y autentificación del patrimonio cultural, desde obras de arte hasta objetos arqueológicos”, y subrayó que “preservar y autenticar nuestros bienes culturales fortalece y eleva la marca país”.

Entre los invitados internacionales destacaron los expertos Aliz Simon, Ana Carolina Delgado Vieira, Annette S. Ortiz Miranda y Alejandro Mitrani Viggiano. La delegación dominicana estuvo encabezada por Juan Ysidro Tineo Alvarado, Dachelis Báez, Sergio S. Cross, Simona Cappelli, Virginia Flores Sasso y Ruahidy Lombert, director general del encuentro.

La actividad se desarrollará durante toda la semana con conferencias magistrales, mesas técnicas, talleres y visitas a laboratorios, abordando temas como la caracterización no invasiva de materiales, el uso de radiación para la conservación y el análisis con tecnologías XRF, PIXE, Raman y FTIR. Además, se tratarán la restauración, la aplicación de rayos X al arte, la arqueología dominicana y la trazabilidad de materiales.

Las actividades abiertas al público se llevarán a cabo en diversos espacios culturales de Santo Domingo, incluyendo el Centro Cultural INDOTEL, CENADARTE, el Museo Nacional de Historia y Geografía y el Ministerio de Turismo (MITUR). El evento concluirá el sábado en la Casa Mella Russo, con exposiciones finales, una plenaria general y un recorrido guiado por expertos.

Con esta iniciativa, la UASD reafirma su compromiso con la ciencia, la docencia y la cultura, y posiciona al país como líder regional en la aplicación de tecnologías avanzadas para la preservación del patrimonio cultural.