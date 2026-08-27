UASD aborda la ciber violencia y sus riesgos en el entorno digital

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a través de la Vicerrectoría de Extensión auspició la conferencia “Ciber Violencia”, un espacio académico destinado a concienciar a la comunidad uasdiana sobre los riesgos en las plataformas virtuales y las estrategias de protección en el entorno digital.

El acto estuvo encabezado por el vicerrector de Extensión, doctor Gerardo Roa Ogando, quien ofreció las palabras de bienvenida en el Laboratorio de Alta Tecnología “Ingeniero Miguel Rosado Montes de Oca” (aula 510). Durante su intervención, destacó la trascendencia de abordar la ciberseguridad en la actualidad, advirtiendo que los avances del ciberespacio también han facilitado distintas formas de agresión a través de redes sociales y medios digitales.

La actividad contó con un panel de expositores especializados, entre los cuales están: Nayely Loya, jefa de Seguridad de Ciber Delito, enfatizó la importancia de implementar rutas de ayuda y campañas de sensibilización en el marco de un control nacional de ciberseguridad

En tanto que, Leonardo Real, director global de Cumplimiento de Tether, abordó el concepto de imagen íntima (desnudez total, parcial, actos sexuales o contenidos sintéticos) para identificar agresiones a la privacidad.

Mientras que Martha Rodríguez, jefa de Ciber Seguridad, explicó el método criptográfico del hashing, técnica que transforma registros de datos en valores fijos para garantizar la seguridad de la información.

El encuentro contó con la presencia de autoridades y académicos como el maestro Julián Sosa, director de la Escuela de Comunicación Social, el maestro Víctor Ángel Cuello, encargado del Voluntariado Universitario, Yajaira Abréu, así como profesores estudiantes y personal administrativo.