UAFAM elige por unanimidad a Jacqueline Sierra como nueva vicepresidenta del Consejo de Directores

Jarabacoa, República Dominicana.– La Fundación Fernando Arturo de Meriño anunció la designación oficial de la abogada y comunicadora Jacqueline Sierra como nueva vicepresidenta del Consejo de Directores de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), un nombramiento aprobado por unanimidad durante la Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 6 de diciembre.

La elección recibió el voto favorable de todos los asambleístas, lo que refleja la alta valoración de la institución hacia el perfil profesional, el liderazgo y la trayectoria de Sierra. Tras la votación, la nueva vicepresidenta fue juramentada por el presidente de la Fundación y rector magnífico de la UAFAM, doctor Wellington Gómez.

Durante el acto, Gómez destacó que la incorporación de Sierra representa “un motivo de orgullo para la universidad” y afirmó que su presencia en el Consejo de Directores fortalecerá la visión estratégica y el desarrollo institucional que impulsa la entidad en esta nueva etapa.

Por su parte, Jacqueline Sierra agradeció el respaldo unánime y expresó que asume el rol con responsabilidad y profundo compromiso, reafirmando su disposición de trabajar por el crecimiento académico y la consolidación de la misión institucional que promueve la UAFAM desde sus orígenes.

Sierra enfatizó que la transparencia, la ética y la rendición de cuentas seguirán siendo pilares fundamentales en la gestión del Consejo. Señaló además que la universidad enfrenta importantes retos en materia educativa y que su labor estará orientada a fortalecer la gobernanza, la calidad académica y la vinculación comunitaria.

La elección de Sierra coincide con una etapa de renovación y expansión en la UAFAM, marcada por proyectos de innovación pedagógica y el desarrollo de iniciativas que buscan integrar más estrechamente a la academia con los sectores productivos de la región.

En este sentido, la nueva vicepresidenta expresó su interés en potenciar programas que fomenten la investigación aplicada, la formación técnica especializada y la articulación de la universidad con el entorno social y económico de Jarabacoa y zonas circundantes.

El Consejo de Directores valoró que la experiencia de Sierra en el ámbito comunicacional y jurídico aportará una perspectiva estratégica para los procesos de modernización institucional que la universidad tiene en marcha.

Asimismo, se destacó su trayectoria de servicio y su vinculación histórica con causas educativas y comunitarias, elementos que, según señalaron los asambleístas, la convierten en una figura clave para reforzar el liderazgo de la UAFAM en la educación agroforestal del país.

La designación de Sierra también fue recibida con entusiasmo por miembros de la comunidad universitaria, quienes ven en su elección una oportunidad para impulsar nuevos proyectos formativos y fortalecer la presencia académica de la institución en escenarios nacionales e internacionales.

En su intervención, la nueva vicepresidenta expresó que trabajará para promover un clima de colaboración y continuidad, asegurando que cada decisión refleje el compromiso de la universidad con la excelencia y el desarrollo sostenible.

La Asamblea Ordinaria concluyó reafirmando los valores que guían a la Fundación Fernando Arturo de Meriño y la apuesta permanente por una educación integral, humanista y orientada al desarrollo del país.

La UAFAM inicia así un nuevo capítulo institucional con el acompañamiento de Jacqueline Sierra en su órgano directivo, fortaleciendo su misión y su liderazgo académico en la región.

