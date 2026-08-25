Turismo y RD Vial modernizarán la señalización en los principales destinos del país

El plan nacional de señalética turística busca mejorar la orientación, accesibilidad y seguridad vial de visitantes nacionales y extranjeros

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Turismo y RD Vial pusieron en marcha el Plan Nacional de Señalética Vial Turística, una iniciativa dirigida a estandarizar y modernizar las señalizaciones en los principales destinos de la República Dominicana, con el propósito de facilitar la movilidad y ofrecer mayor seguridad a turistas y visitantes locales.

El ministro de Turismo, David Collado, acompañado del director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, presentó los principales alcances del proyecto y destacó que su implementación permitirá mejorar la orientación terrestre hacia los diferentes atractivos turísticos distribuidos en el territorio nacional.

Collado explicó que el programa contempla una jerarquía clara de señales direccionales y preventivas, diseñada para facilitar el acceso a lugares de interés y contribuir a que los viajeros puedan desplazarse con mayor facilidad y seguridad entre los distintos destinos.

“El objetivo de este plan es estandarizar, modernizar y optimizar la orientación vial hacia los principales atractivos culturales, naturales y de sol y playa del país”, expresó Collado, quien señaló que la medida también busca elevar la calidad de la experiencia de quienes recorren la República Dominicana.

El funcionario agregó que la iniciativa permitirá consolidar una identidad visual uniforme para los destinos turísticos, siguiendo los lineamientos institucionales establecidos por el Ministerio de Turismo. La estandarización contribuirá a que las señalizaciones sean más fáciles de identificar e interpretar por los usuarios de las vías.

De su lado, Hostos Rizik Lugo resaltó que el nuevo sistema de señalética contribuirá a crear un entorno vial más seguro y organizado, al tiempo que fortalecerá la imagen de República Dominicana como destino turístico. Afirmó que una adecuada orientación en las carreteras representa un elemento importante para acompañar el crecimiento de la actividad turística.

La primera fase del Plan Nacional de Señalética Vial Turística abarcará La Altagracia, El Seibo, Samaná, Puerto Plata, Pedernales, María Trinidad Sánchez y Santiago. Las autoridades esperan que la iniciativa contribuya a mejorar progresivamente la conectividad terrestre y la seguridad vial en los principales polos turísticos del país.