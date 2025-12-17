Turismo transforma Bayahíbe con inversión millonaria para ordenar y modernizar el destino

Bartolo García

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciada este miércoles la reorganización urbana de Bayahíbe con la inauguración de un moderno estacionamiento vehicular y obras complementarias, como parte de un plan integral que supera los RD$212 millones en inversión pública.

El acto se realizó en Bayahíbe, provincia La Altagracia, donde Collado destacó que estas obras responden a un reclamo histórico de la comunidad y del sector turístico, orientado a poner fin al desorden vehicular y mejorar la experiencia de visitantes y residentes.

El proyecto, ejecutado con una inversión total de RD$213,467,118, abarca una intervención aproximada de 26 mil metros cuadrados, en terrenos que en su mayoría fueron donados por Central Romana, facilitando así el desarrollo de la iniciativa.

La nueva infraestructura contempla 58 espacios para autobuses, 157 para vehículos ligeros y 58 para motocicletas, permitiendo una organización eficiente del tránsito en una de las zonas más visitadas del destino.

“Hoy estamos aquí cumpliendo nuestra promesa y atendiendo un viejo reclamo de la comunidad, poniendo fin al caos existente y garantizando la seguridad vial y peatonal en toda esta área”, expresó el ministro Collado durante su discurso.

El funcionario señaló que la obra elimina el congestionamiento que afectaba el acceso a los puertos de embarque hacia la isla Saona, la playa pública de Bayahíbe y las actividades recreativas y comerciales de la zona.

Además del estacionamiento, el proyecto incluyó la construcción de 2,364 metros cuadrados de aceras, drenaje pluvial, adoquinado de la calle Norte y una completa señalización vertical y horizontal.

La intervención también integró señaléticas informativas, bolardos, zafacones, bancos, senderos peatonales y un puente peatonal, mejorando la movilidad y la seguridad de los transeúntes.

El espacio cuenta además con módulos de baños, casetas de seguridad para la Policía Turística (POLITUR), iluminación moderna y equipamiento urbano adecuado para el flujo constante de visitantes.

Como parte del componente ambiental, se ejecutó un plan de paisajismo natural, con la siembra de especies como gri-gri, mara, almácigo y roblillo, integrando el entorno urbano con la identidad ecológica del destino.

El ministro Collado subrayó que el proyecto fue desarrollado respetando todas las normas legales y medioambientales, garantizando un crecimiento ordenado y sostenible de Bayahíbe.

Destacó que esta obra tiene un alto valor social y turístico, al ordenar el espacio público, reducir el caos vehicular y fortalecer la infraestructura del destino.

Collado afirmó que esta intervención forma parte de una visión más amplia de reorganización y modernización de los principales polos turísticos del país.

El ministro reiteró que el objetivo es elevar la calidad de los destinos dominicanos, asegurando seguridad, orden y servicios adecuados para turistas nacionales y extranjeros.

En el acto de inauguración, David Collado estuvo acompañado por autoridades locales y provinciales, así como por representantes del sector empresarial turístico, quienes valoraron positivamente el impacto de estas obras para el futuro de Bayahíbe.