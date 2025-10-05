Turismo inicia remozamiento del parque Anacaona en Constanza con inversión millonaria

Bartolo García

Constanza, La Vega. – El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este sábado los trabajos de reconstrucción del parque Anacaona, un espacio emblemático del municipio de Constanza, con una inversión de RD$23,440,291.

La intervención busca no solo rescatar un espacio de esparcimiento vital para la comunidad, sino también fortalecer la oferta de ecoturismo y dinamizar la economía local a través de un entorno urbano más atractivo.

Ubicado en el corazón del municipio, el parque Anacaona será transformado en un espacio moderno y accesible, con un diseño que integra áreas verdes, infraestructura renovada y facilidades inclusivas.

Entre los elementos contemplados en la obra figuran una glorieta central con piso de madera, bancos de hormigón, caminos interiores en tabletas, paisajismo, rampas para personas con discapacidad y barandas de apoyo en rampas y escaleras.

Asimismo, se instalarán zafacones, una pajarera para palomas, iluminación renovada, aceras y contenes, lo que permitirá que el parque cuente con condiciones óptimas para residentes y visitantes.

“Además de atender un viejo reclamo de la comunidad, esta obra tendrá un impacto en la economía del entorno y será un gran atractivo para quienes visitan Constanza”, expresó Collado durante el acto de inicio de los trabajos.

El ministro anunció también el remozamiento de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada frente al parque, como parte de un plan integral de intervención de la zona, con miras a preservar el patrimonio y potenciar el turismo cultural.

La reconstrucción abarcará un área total de aproximadamente 5,039 metros cuadrados, que incluye 550 metros cuadrados de aceras, 1,050 de piso de tabletas, 80 metros de piso de madera, 58 metros cuadrados de rampas, 650 de piedras de la zona en jardineras y 260 de escalinatas.

La ejecución estará a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), entidad responsable de impulsar obras que mejoren la competitividad de los destinos turísticos del país.

El proyecto ha sido recibido con entusiasmo por los residentes de Constanza, quienes consideran que el remozamiento del parque Anacaona representa una respuesta a un reclamo histórico y una oportunidad para revitalizar la vida comunitaria.

Collado destacó que la intervención se enmarca en la visión del Gobierno de fortalecer el ecoturismo en Constanza, considerado uno de los destinos de montaña más atractivos del Caribe por su clima, paisajes y tradiciones culturales.

La obra no solo beneficiará a los turistas que llegan al municipio, sino también a los emprendedores locales, comerciantes y guías turísticos que verán incrementadas las oportunidades de negocio con un parque renovado y funcional.

Al acto inaugural asistieron autoridades provinciales y municipales, representantes del sector empresarial, comunitario y personalidades ligadas al turismo, quienes valoraron la importancia de la obra como símbolo de desarrollo.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de invertir en proyectos que integren sostenibilidad, patrimonio y bienestar social, consolidando a Constanza como un destino estratégico para el ecoturismo dominicano.

