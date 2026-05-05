Gobierno impulsa transformación en Las Lilas con millonaria inversión para recuperar el río Ozama

Bartolo García

SANTO DOMINGO ESTE.– El Gobierno dominicano avanza en la transformación del sector Las Lilas, en Los Tres Brazos, con una inversión de RD$409.5 millones destinada a la recuperación del margen oriental del río Ozama, como parte de un plan integral de desarrollo urbano y ambiental.

Durante un recorrido de supervisión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que esta intervención busca mejorar las condiciones de vida de más de 62,800 habitantes, mediante la combinación de infraestructura, sostenibilidad e inclusión social.

El funcionario subrayó que el proyecto forma parte de una estrategia nacional para intervenir comunidades vulnerables, creando espacios más seguros y organizados. “Se trata de devolver dignidad, esperanza y oportunidades a las familias”, expresó.

La iniciativa, ejecutada por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), contempla la creación de un corredor ambiental y social con áreas verdes, espacios públicos, infraestructuras viales y equipamientos comunitarios.

En la actualidad, se desarrolla la primera fase del proyecto, que abarca unos 16,000 metros cuadrados, en coordinación con entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, el SENPA y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Las autoridades explicaron que la intervención incluye la construcción de vías, estabilización de suelos, protección de márgenes del río, así como el remozamiento de instalaciones comunitarias y deportivas, fortaleciendo el entorno urbano.

Asimismo, el plan contempla la creación de 5,800 metros cuadrados de áreas verdes, parques recreativos, un centro comunitario y un campo de béisbol infantil, promoviendo espacios de convivencia y desarrollo social.

En el componente social, se informó que 365 familias serán reubicadas e indemnizadas, de las cuales ya se han intervenido más de 190 estructuras, como parte del proceso de recuperación del área.

Finalmente, el Gobierno adelantó que la segunda fase, prevista para julio de 2026, dará continuidad al proyecto, con énfasis en la sostenibilidad ambiental y la reducción de la vulnerabilidad climática, consolidando un modelo de desarrollo urbano resiliente y ordenado en la zona.