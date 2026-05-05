Tuto Tavárez

Si esta columna llevara música, el tema obligatorio sería el merengue: “Que gobiernen las mujeres”.

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Sobretodos, por aquello famoso estribillo donde las Chicas del Can dicen: “Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres.

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Y es que, aunque en el fútbol masculino, los muchachos de la Universidad O&M fueron un desastre, en el femenino colegial las chicas de la O&M Hostos School, han impuesto una dinastía.

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Las muchachas de Santiago, que conforman el equipo de la O&M Hostos School, son pentacampeones en el fútbol femenino colegial.

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Cinco coronas conquistadas en forma consecutiva, habla por sí solo, de la calidad de las muchachas, que cursan el bachillerato en el centro de estudios.

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Para ceñirse la quinta corona al hilo, las féminas libraron una épica batalla en la final contra el Oasis School, en las instalaciones del Real Food Park.

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El juego del cierre fue de leyendas y se anotaron 7 goles, de los cuales 5 fueron para las monarcas y 2 para las subcampeonas.

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Varias de estas jovencitas, entre 13 y 18 años, ya forman parte de Selecciones Nacionales de fútbol en diferentes categorías.

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Hay que destacar el juego de Angie Abreu y su hermana Cristal Marie, las hijas del amigo Mario Abreu, de Amaprosan. En la final Angie anotó 3 goles (Hat-Trick) y recibió el premio de MVP.

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Destacar la presencia de la probada Jabes Martínez, quien fue la goleadora del torneo y de la efectiva anotadora Luna Castillo y una portera que es un muro debajo de los travesaños, como es Maya Reyes, para ser la menos goleada.

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El equipo también lo conforman, Alahia Santana, Iris Aribot, Jamilex Maritzán, Analeah Bernau, entre otras.

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El entrenador Manuel Ramírez hace un trabajo arduo y están puliendo muy bien el talento joven, por lo que tienen profundidad en el plantel.

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O&M Hostos School ganó invicto el campeonato, anotando 45 goles y solamente recibiendo 5, para un saldo positivo, pocas veces visto, de más 40, donde Maya Reyes fue la menos goleada, Cristal Marie Abreu la mejor defensa

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Es costumbre, que el presidente Luis Abinader reciba el equipo campeón masculino de la Liga Dominicana de Fútbol, por lo que sugerimos a la vicepresidenta Raquel Peña, que reciba a las muchachas de la O&M Hostos School, que acaban de completar una gran hazaña como pentacampeonas del Fútbol Colegial (estudios y deportes).

Las chicas de O&M Hostos School, Abinader y Raquel

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SQUEEZE PLAY: Ah, se me ocurre que el domingo, en el juego Cibao FC y Pantoja, haya una presentación del equipo O&M Hostos School, puede ser antes o en el medio tiempo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este miércoles juegan los Metros y los Gigantes en la Arena Oscar Gobaira en LNB…Si usted no va este juegazo, no le gusta el baloncesto…Todo el que vaya al partido y me diga, cuando me vea, “te leí” le voy a regalar 2000 pesos para helados, refrescos, etc…Recientemente murió Oscar Schmidt y este martes Piculín Ortiz…A eso se agrega la desgracia de Dagoberto Peña, condenado a 60 años en Estados Unidos…Aaron Judge lleva 91 jonrones en la primera entrada en su carrera…Póngale el dato a Kevin Cabral…Los racings, Carlos Manuel Estrella y Franklin Fernández emocionados con el jovencito Andrea Kimi Antonelli, quien ha ganado las últimas 3 carreras de F-1…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Andrea Kimi Antonelli solo tiene 18 años…Por hoy, out 27.