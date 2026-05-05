Nolberto Batista afirma que el ministro debe defender el medioambiente ante proyecto minero en San Juan

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El periodista Nolberto Batista afirmó que el debate sobre la explotación minera en San Juan trasciende lo técnico, al considerar que se trata de una decisión estructural que definirá el futuro modelo de desarrollo de la República Dominicana.

El comunicador señaló que, aunque la minería suele presentarse como una alternativa rápida para generar empleos e ingresos, sus impactos a largo plazo en el medioambiente y en las comunidades deben ser evaluados con mayor profundidad, más allá de sus beneficios inmediatos.

Batista advirtió que San Juan posee una vocación agrícola clave para el país, por lo que consideró un riesgo sustituir una actividad sostenible por una extractiva. “La minería se agota y se va, pero las consecuencias permanecen en el territorio y en la gente”, expresó.

En ese contexto, hizo un llamado directo al ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, a quien instó a asumir una postura firme. “El país necesita un defensor del medioambiente, no un vocero de intereses extractivos dentro del Estado”, manifestó.

El periodista también citó experiencias previas en zonas mineras, como el caso de Cotuí, donde —según indicó— se han reportado denuncias de contaminación y conflictos sociales, al tiempo que recordó que en otros países de América Latina el modelo extractivo ha dejado secuelas significativas.

Asimismo, sostuvo que oponerse a la minería en San Juan no significa rechazar el desarrollo, sino apostar por alternativas sostenibles. “El verdadero progreso debe basarse en la agroindustria, las energías limpias y el uso responsable de los recursos naturales”, puntualizó.

Finalmente, Batista subrayó que el país enfrenta una decisión crucial. “La discusión no es cuánto oro se puede extraer, sino cuánto estamos dispuestos a perder para hacerlo. Si el costo es el agua, la tierra y la vida, la respuesta debe ser clara y firme”, concluyó.