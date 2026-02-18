Turismo dominicano se fortalece con alianza internacional junto a Visa para elevar la experiencia del viajero

Bartolo García

Miami, Florida.– La Ministerio de Turismo de la República Dominicana y Visa Inc. anunciaron una alianza estratégica destinada a fortalecer la promoción turística del país y mejorar la experiencia de los visitantes internacionales.

El acuerdo busca consolidar a la República Dominicana como uno de los destinos líderes del Caribe, impulsando la fidelización de los turistas y una conexión más profunda con la oferta turística nacional.

Durante 2025, el país superó los 11.6 millones de visitantes, reafirmando su liderazgo regional y su atractivo como principal destino turístico del Caribe, cifra que sirve de base para esta nueva etapa de crecimiento.

Visa, con presencia en más de 200 países y territorios, aportará su amplia red de pagos digitales para amplificar la visibilidad del destino en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

La alianza convierte a República Dominicana en el primer país del Caribe en concretar un acuerdo de esta naturaleza con Visa, marcando un precedente en la integración entre tecnología financiera y promoción turística.

El convenio contempla campañas segmentadas, experiencias exclusivas para viajeros, beneficios especiales y activaciones estratégicas que incentiven el consumo y la interacción con la oferta local.

Las iniciativas estarán enfocadas en acompañar al turista desde la planificación del viaje hasta su regreso a casa, garantizando una experiencia más fluida, segura y memorable en cada etapa.

Se busca además fortalecer la relación con quienes ya visitan el país, promoviendo que regresen y se conviertan en embajadores naturales del destino a nivel internacional.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que esta alianza representa un paso hacia un turismo más moderno, conectado y centrado en las personas.

Collado afirmó que la visión del Gobierno es colocar la experiencia del visitante en el centro de todas las políticas turísticas, generando vínculos duraderos y experiencias que superen expectativas.

Resaltó que cada turista debe sentirse valorado, respaldado y sorprendido positivamente durante su estadía, fortaleciendo así el posicionamiento del país como destino de clase mundial.

Por parte de Visa, el vicepresidente senior para el Caribe y Centroamérica, Jorge Lemus, valoró la confianza del Ministerio de Turismo en esta colaboración estratégica.

Lemus señaló que la empresa aportará su experiencia global para impulsar la modernización, digitalización y crecimiento económico del ecosistema turístico dominicano.

Con esta alianza, el país reafirma su apuesta por un turismo innovador, sostenible y orientado a la excelencia, fortaleciendo su proyección internacional y su liderazgo en la región del Caribe.