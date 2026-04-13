Turismo dominicano rompe récord con más de 3.7 millones de visitantes en tres meses

Bartolo García

La República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos del Caribe, al registrar más de 3.7 millones de visitantes durante el primer trimestre del año, según informó el ministro de Turismo, David Collado.

Durante su acostumbrada rueda de prensa, el funcionario detalló que el país recibió un total de 3,710,374 visitantes entre enero y marzo, reflejando un crecimiento significativo en comparación con años anteriores y superando ampliamente los niveles prepandemia.

Collado explicó que solo en el mes de marzo ingresaron al país 1,305,866 visitantes, convirtiéndose en el quinto mes consecutivo en el que la República Dominicana supera la barrera de 1.3 millones de turistas.

Del total registrado en el primer trimestre, 2,603,777 turistas llegaron por vía aérea, mientras que 1,106,597 lo hicieron a través de cruceros, evidenciando el fortalecimiento tanto del turismo tradicional como del marítimo.

En cuanto a marzo, el país recibió 953,758 turistas por vía aérea, lo que representa un crecimiento considerable frente a años anteriores, mientras que 352,108 cruceristas arribaron por vía marítima, consolidando un desempeño sobresaliente del sector.

El ministro destacó que estas cifras reflejan la resiliencia del turismo dominicano, incluso en medio de un entorno internacional desafiante, reafirmando la posición del país como líder regional en la industria.

Entre los principales países emisores de turistas figuran Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia, además de mercados europeos como Alemania, Francia, Reino Unido y España, lo que evidencia la diversidad de visitantes que elige el destino dominicano.