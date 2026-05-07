TSS recibe certificaciones ISO por Sistema de Gestión Integrado

Santo Domingo – La Tesorería de la Seguridad Social recibió, por parte del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), la certificación de su Sistema de Gestión Integrado bajo las normas ISO 9001:2015, de Gestión de la Calidad; ISO 37001:2016, de Gestión Antisoborno; e ISO 37301:2021, de Sistemas de Gestión de Cumplimiento.

La obtención de la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad, lograda por primera vez en el 2010, así como la certificación de los nuevos sistemas de Gestión Antisoborno y Gestión de Cumplimiento constituyen un hito institucional que reafirma el compromiso de la TSS con la mejora continua, la transparencia, la ética pública, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de sus procesos, en beneficio de los ciudadanos y de los distintos sectores vinculados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, afirmó que estas certificaciones ratifican el compromiso sostenido de la institución con una gestión basada en la integridad, la eficiencia y el apego a las normas.

“Recibir estas certificaciones representa mucho más que el cumplimiento de un estándar internacional; es la evidencia de una cultura institucional orientada a la transparencia, responsabilidad y vocación de servicio. Durante más de dos décadas, la TSS ha trabajado para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar procesos cada vez más eficientes, seguros y alineados con las mejores prácticas de gestión pública”, expresó Sahdalá.

El certificado con los sellos correspondientes fue entregado por el director general del Indocal, Néstor Matos Ureña, quien destacó el esfuerzo del equipo de la Tesorería de la Seguridad Social y su compromiso con la prestación de servicios de calidad, en cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones vigentes.

Durante el acto de entrega estuvieron presentes, además del tesorero Henry Sahdalá, Marina Fiallo, directora Administrativa; Pilar Peña, directora de Recursos Humanos; Nermis Andújar, directora Jurídica; José Israel Del Orbe, director de Finanzas; Julia Alberty, directora de Fiscalización Externa; José Luna, asesor de Ciberseguridad; María Cabral, encargada de Cumplimiento, y Oscar Santana Matos, encargado del Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión de la Tesorería de la Seguridad Social; por el Indocal asistieron, además de su director, los señores Armando Montero, encargado de Certificaciones, y Christian Mota, director de Comunicaciones.