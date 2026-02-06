TSE pospone decisión clave sobre impugnación interna del PHD y fija nueva audiencia para febrero

Bartolo García

El Tribunal Superior Electoral aplazó para el próximo 19 de febrero el conocimiento del recurso de referimiento relacionado con la impugnación a la convención celebrada por el Partido Humanista Dominicano en diciembre de 2025.

La decisión fue adoptada durante la audiencia realizada el pasado miércoles, en la que los jueces determinaron no acoger la solicitud provisional presentada contra el proceso interno de la organización política.

El tribunal aclaró que el rechazo del referimiento no constituye un fallo sobre el fondo del conflicto ni una validación automática de la convención impugnada.

Con esta medida, la alta corte electoral dejó abierta la vía para que el caso sea analizado en su etapa procesal correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Especialistas en derecho electoral y politólogos consultados coincidieron en que el referimiento es una herramienta cautelar y que su no admisión responde a criterios de forma, no al contenido del reclamo.

Indicaron que el tribunal consideró necesario conocer primero el fondo de la impugnación antes de adoptar cualquier decisión que pudiera afectar el desarrollo interno del partido.

De acuerdo con los expertos, aún está pendiente el conocimiento formal de la impugnación contra la séptima Convención Nacional del PHD.

Según los señalamientos presentados, dicho encuentro no habría cumplido con el quórum reglamentario establecido en el artículo 11 de los estatutos de la organización.

Este aspecto es considerado central en el conflicto, ya que de confirmarse podría comprometer la validez de las decisiones adoptadas durante la convención.

Los profesionales del derecho explicaron que la negativa al referimiento no frena el proceso judicial, sino que lo encamina hacia una evaluación más profunda.

En ese sentido, será en la audiencia fijada para el 19 de febrero cuando el tribunal conozca los argumentos esenciales de las partes involucradas.

Las expectativas se centran ahora en que el TSE analice las pruebas, los estatutos partidarios y el cumplimiento de las normas internas.

El caso ha generado atención en círculos políticos por su posible impacto en la estructura y liderazgo del Partido Humanista Dominicano.

Algunos sectores consideran que la resolución podría sentar precedentes sobre la transparencia y legalidad de los procesos internos de los partidos.

Mientras tanto, el conflicto continúa su curso jurídico, a la espera de una decisión de fondo que determine la validez o no de la convención cuestionada.