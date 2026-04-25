Trump y Melania son evacuados tras incidente armado en cena de corresponsales de la Casa Blanca

Washington, D.C.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados la noche del sábado de la tradicional Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se reportaran disparos cerca del área principal de seguridad del evento celebrado en el hotel Washington Hilton.

🇺🇸‼️Agentes armados evacúan a Trump y a Melania de la Cena de Corresponsaleshttps://t.co/WtlPArZHZI pic.twitter.com/MGTuLyfkfA — RT en Español (@ActualidadRT) April 26, 2026

El incidente provocó momentos de tensión entre los asistentes, cuando se escucharon fuertes estruendos que inicialmente fueron confundidos por algunos como ruidos dentro del salón. De inmediato, agentes del Servicio Secreto ingresaron al lugar y escoltaron al mandatario fuera del recinto mientras pedían a los presentes que se agacharan y buscaran resguardo.

Según informó el propio Trump, un presunto tirador fue interceptado rápidamente por miembros del Servicio Secreto, quienes actuaron con rapidez para neutralizar la amenaza. El presidente explicó que el sospechoso disparó contra un agente, pero el impacto fue detenido por el chaleco antibalas del oficial, evitando una tragedia mayor.

El Servicio Secreto confirmó posteriormente que un individuo fue detenido y que tanto el presidente como la primera dama, así como el vicepresidente y miembros del gabinete presentes, se encontraban fuera de peligro. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar todos los detalles del hecho.

Trump agradeció públicamente la rápida respuesta de los agentes de seguridad y de las fuerzas del orden, destacando el valor demostrado durante la emergencia. Además, informó que recomendó que el evento no fuera suspendido, aunque finalmente se decidió reprogramarlo dentro de los próximos 30 días.

Testigos relataron que el ambiente se tornó caótico cuando comenzaron los disparos, obligando a periodistas, funcionarios y demás invitados a lanzarse al suelo o esconderse debajo de las mesas. Varios miembros del gabinete y altos funcionarios también fueron evacuados bajo estrictas medidas de seguridad.

Este evento marcaba una de las participaciones más esperadas de Trump en la cena anual de corresponsales, una actividad emblemática de la prensa política estadounidense. Sin embargo, la noche terminó marcada por el operativo de emergencia y la rápida intervención de las autoridades.

La Casa Blanca y los organismos de seguridad continúan evaluando el incidente, mientras crecen los llamados a reforzar aún más los protocolos de protección en eventos de alto perfil donde participan el presidente y altos funcionarios del Gobierno estadounidense.