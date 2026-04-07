Trump pausa ultimátum a Irán y anuncia tregua temporal para negociar paz

Bartolo García

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de su ultimátum contra Irán y declaró un alto el fuego bilateral de dos semanas, en un intento por avanzar hacia una solución diplomática al conflicto.

La decisión se produce pocas horas antes de que venciera el plazo impuesto por Washington, tras una solicitud del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien pidió tiempo para facilitar negociaciones entre ambas naciones.

Un iraní mira los destrozos causados por la guerra desde su apartamento, cerca de una sinagoga de Teherán, este martes.

ABEDIN TAHERKENAREH (EFE)

Según explicó Trump, Estados Unidos ha alcanzado sus objetivos militares iniciales y se encuentra en una fase avanzada de conversaciones para lograr un acuerdo de paz duradero en la región.

El mandatario indicó que durante este período se suspenderán los ataques y bombardeos contra Irán, siempre que el país persa acceda a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Asimismo, reveló que su gobierno recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, la cual consideró como una base viable para continuar las negociaciones.

Trump aseguró que muchos de los puntos de conflicto entre ambas naciones ya han sido abordados, por lo que el plazo de dos semanas permitiría concretar un acuerdo definitivo.

De acuerdo con informaciones de la Casa Blanca, Israel también aceptó sumarse al alto el fuego temporal, suspendiendo su campaña de bombardeos mientras se desarrollan las conversaciones.

Este gesto ha sido interpretado como una señal de apertura hacia una desescalada del conflicto en Oriente Medio, región marcada por tensiones geopolíticas en los últimos meses.

El estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito mundial de petróleo, se mantiene como uno de los principales temas en la negociación entre las partes.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este acuerdo, que podría marcar un punto de inflexión en la estabilidad regional.

Mientras tanto, autoridades iraníes han indicado que evalúan de manera positiva la propuesta, lo que incrementa las expectativas de un posible entendimiento.

La tregua de dos semanas se presenta como una oportunidad crucial para evitar una escalada mayor del conflicto y avanzar hacia un acuerdo que garantice la paz en la región.

Con información de actualidad.rt.com, elpais.com y cnnespanol.cnn.com