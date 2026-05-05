Trump pausa operación en Ormuz y apuesta por acuerdo con Irán

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal del “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz, una operación militar destinada a garantizar el paso de buques en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

La decisión se produce en medio de avances significativos en las conversaciones con Irán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo que reduzca las tensiones en la región de Medio Oriente.

Trump explicó que la medida responde a una combinación de factores, entre ellos el progreso en las negociaciones y solicitudes de mediadores internacionales. “Hemos logrado grandes avances hacia un acuerdo completo, por lo que pausamos la operación por un breve período”, señaló.

No obstante, el mandatario dejó claro que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes se mantiene activo, mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses permanecen en estado de alerta ante cualquier eventualidad.

Previamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, había confirmado que Estados Unidos alcanzó sus principales objetivos militares en la campaña reciente, lo que contribuyó a abrir espacio para el diálogo diplomático.

El “Proyecto Libertad”, anunciado a inicios de mayo, involucró un despliegue de gran escala con más de 100 aeronaves, destructores de misiles, plataformas no tripuladas y unos 15,000 efectivos militares, con el fin de garantizar la libre navegación en la zona.

El estrecho de Ormuz ha sido escenario de alta tensión en las últimas semanas, luego de que autoridades iraníes advirtieran que cualquier intento de tránsito sin su autorización sería considerado una acción hostil, aumentando el riesgo de conflicto.

Analistas internacionales señalan que esta pausa podría abrir una ventana para la diplomacia, aunque advierten que la situación sigue siendo frágil, ya que cualquier desacuerdo podría reactivar las operaciones militares en una región clave para el comercio energético global.

Con información de actualidad.rt.com, BBC News Mundo, infobae.com y france24.com/es