Lobo Club apuesta a mercados internacionales tras crecimiento récord en 2026

Bartolo García

La firma Lobo Club anunció su expansión internacional luego de registrar un crecimiento significativo en ventas durante el 2026, consolidándose como una de las marcas emergentes más dinámicas del sector moda en la República Dominicana.

El proyecto nace como resultado de la fusión estratégica entre Lobo Corporation y Loup Societe, empresas que desde 2020 han ganado reconocimiento en el mercado por la calidad y diversidad de sus diseños.

Durante este año, la marca logró una expansión notable, pasando de operar en Santiago a tener presencia en 15 provincias del país, además de alcanzar un crecimiento del 200% en ventas online, reflejando su posicionamiento en el mercado.

Como parte de esta nueva etapa, Lobo Club anunció el lanzamiento de la línea “José Ortega”, junto con la apertura de una nueva sucursal en Santo Domingo, fortaleciendo su presencia a nivel nacional.

Asimismo, la empresa adelantó sus planes de expansión hacia mercados internacionales, específicamente en ciudades como Miami y Puerto Rico, con el objetivo de convertirse en una marca líder dentro y fuera del país.

El anuncio fue realizado durante un evento exclusivo en el Hotel Nohian Collection de Santiago, donde el CEO José Ortega destacó el compromiso de la marca con la innovación, el diseño y la calidad en cada una de sus propuestas.

Finalmente, Lobo Club reafirmó su visión de crecimiento sostenible, destacando su enfoque en materiales orgánicos y colecciones modernas, con el propósito de seguir posicionándose como una marca visionaria dentro de la industria de la moda dominicana.