Trump ordena ataques militares contra Venezuela y genera alarma regional

La madrugada de este sábado, Venezuela vivió uno de los episodios más tensos de los últimos años luego de que se registraran múltiples explosiones en Caracas y otras ciudades del país, en lo que autoridades y testigos atribuyen a ataques militares ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las detonaciones comenzaron poco antes de las 2:00 de la madrugada, despertando a miles de caraqueños por el estruendo de explosiones, el sobrevuelo constante de aeronaves y la aparición de columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros mandatarios en reaccionar públicamente, alertando a la comunidad internacional a través de sus redes sociales. “En este momento bombardean Caracas. Han atacado a Venezuela”, escribió, señalando que los ataques se realizaron con misiles y solicitando una reunión urgente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Imagen del aeropuerto de La Carlota con columnas de humo en la madrugada de este sábado. Matias Delacroix (AP)

Según reportes preliminares y videos difundidos en redes sociales, los ataques se concentraron en objetivos militares estratégicos, entre ellos la base de Fuerte Tiuna, considerada la principal instalación militar de Caracas, la cual habría quedado sin suministro eléctrico tras los bombardeos.

También se confirmaron impactos en la base aérea de La Carlota, así como en otras instalaciones militares ubicadas en Caracas, Maracay y La Guaira. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de helicópteros sobrevolando la ciudad y de incendios que se extendieron durante varios minutos tras las explosiones iniciales.

Reportan explosiones en la isla venezolana de Margarita

Uno de los puntos señalados en los ataques fue el Cuartel de la Montaña, lugar emblemático donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez, así como el aeropuerto de Higuerote, en el litoral central, lo que incrementó la preocupación entre la población civil.

Periodistas internacionales presentes en la capital venezolana confirmaron haber escuchado fuertes explosiones acompañadas de sonidos similares a aviones de combate, así como destellos en el cielo y densas nubes de humo que cubrieron varias zonas de la ciudad.

Hasta dos horas después del inicio de los ataques, el gobierno de Nicolás Maduro no había ofrecido una versión oficial sobre los hechos, manteniendo un silencio que aumentó la incertidumbre en medio de la escalada militar entre Washington y Caracas.

Nos hacen llegar este video de lo que sería parte del ataque a la base aérea La Carlota, en Caracas.

Las acciones se producen tras cuatro meses de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, marcados por amenazas directas del presidente Donald Trump, quien en días recientes había advertido que “los días de Nicolás Maduro en el poder están contados”.

La semana pasada, el propio Trump reconoció públicamente un primer ataque terrestre contra un muelle presuntamente utilizado por redes de narcotráfico, operación que, según medios estadounidenses, se habría realizado en la Alta Guajira, cerca de la frontera con Colombia.

Imágenes que muestran una explosión masiva ocurrida en el Aeropuerto Higuerote en el Estado de Miranda, norte de Venezuela.

Esa información también fue difundida por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha manifestado su preocupación por el impacto regional de una confrontación militar directa contra Venezuela.

Analistas internacionales advierten que la orden directa de Trump de atacar territorio venezolano representa un punto de inflexión en la crisis, con posibles consecuencias humanitarias, políticas y de seguridad para toda América Latina.

Mientras tanto, la comunidad internacional permanece en alerta, a la espera de pronunciamientos oficiales, convocatorias de emergencia en organismos multilaterales y posibles reacciones diplomáticas frente a una ofensiva militar que ya ha generado temor y conmoción en la región.