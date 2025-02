Trump llama “dictador” a Zelenski y le urge a “actuar rápido o no le quedará ningún país”

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas hacia el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el contexto del continuo apoyo de EE.UU. a Ucrania. Trump acusó a Zelenski de mala gestión y cuestionó la transparencia en el uso de los fondos enviados por Estados Unidos para el conflicto con Rusia.

En una serie de declaraciones y publicaciones en las redes sociales, Trump describió a Zelenski como un líder que evita las negociaciones y ha fracasado en gestionar adecuadamente la asistencia recibida, sugiriendo que una gran parte de los fondos se ha perdido. Según Trump, esto ha contribuido a que el índice de aprobación de Zelenski caiga dramáticamente, lo que el líder ucraniano atribuye a campañas de desinformación provenientes de Rusia.

Je viens à nouveau d'avoir une longue conversation avec plusieurs collègues de l'Union européenne, ainsi que le Canada, l'Islande et la Norvège.



La position de la France et de ses partenaires est claire et unie.



Nous souhaitons une paix en Ukraine qui soit durable et solide.… pic.twitter.com/W70hJyeyXV