PN en Santiago sigue ataque a delincuencia organizada; apresa a 9 personas y recupera motocicletas, celulares robados y armas de fuego ilegales.

SANTIAGO,RD.- Miembros de la Policía Nacional, adscritos a los departamentos de Investigación Criminal (Dicrim), Recuperación de Vehículos y Policía Preventiva, apresaron a varias personas implicadas en hechos delictivos ocurridos en distintos sectores de la provincia de Santiago, durante las últimas 12 horas.

Los detenidos están vinculados a casos de robo, abuso de confianza, posesión de sustancias controladas y otros delitos.

En estas intervenciones también se logró la recuperación de al menos siete motocicletas que habían sido reportadas como robadas, así como varios teléfonos celulares sustraídos.

En relación a un caso de robo en un establecimiento comercial del sector Jardines Metropolitanos, fueron detenidos los ciudadanos haitianos Pablo Manuel Brito y Jean Luis Pie, mediante las órdenes de arresto Nos. 2026-AJ0033644-001 y 2026-AJ0033644-002

Estos están acusados de penetrar a una floristería tras escalar la pared trasera y forzar una puerta metálica, logrando sustraer la suma de RD$60,000 en efectivo.

Asimismo, en el municipio de San José de Las Matas, fue apresado José Ángel Peña López (a) “El Gordo”, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0022458, señalado como presunto autor de un robo en una residencia, de donde sustrajo prendas de vestir, accesorios, tenis, carteras, relojes y otros artículos, tras desmontar una ventana para penetrar al inmueble.

De igual manera, fue conducido Yeuny Martínez, acusado de estar en posesión de un vehículo reportado como sustraído mediante abuso de confianza. En otro hecho, fue detenido Yairon Batista (a) “El Yairon”, a quien se le ocuparon múltiples porciones de sustancias presumiblemente narcóticas.

También fueron apresados Yoscar de Jesús Rodríguez y Ramón Antonio Mata Pérez, en seguimiento a denuncias por sustracción de celulares, ocupándoseles varios equipos que figuran como robados. Ambos manifestaron haberlos adquirido de terceros. En ese mismo orden, será puesta a disposición de la justicia Rosa Elvira Corniel, a quien se le ocupó un celular reportado como extraviado, alegando haberlo encontrado en la vía pública.

En otro hecho, fue detenido Leonidas Rhadames Mota, en virtud de una orden de arresto por presunto delito de índole sexual. Al momento de su detención, se le ocupó un arma de fuego tipo revólver que portaba sin documentación legal.

Los detenidos y las evidencias ocupadas, serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.