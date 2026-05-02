Spirit Airlines anuncia el fin de sus operaciones tras crisis financiera

Bartolo García

Washington, Estados Unidos.– La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunció el inicio de un cierre gradual de sus operaciones, tras no lograr concretar un rescate financiero que le permitiera mantenerse en funcionamiento.

La empresa informó que todos sus vuelos han sido cancelados de manera inmediata, por lo que exhortó a los pasajeros a no acudir a los aeropuertos, mientras se gestionan los reembolsos correspondientes a boletos ya adquiridos.

La decisión se produce luego de que la compañía enfrentara un complejo escenario económico, marcado por dos procesos de bancarrota durante 2025 y el fracaso de negociaciones para obtener apoyo financiero.

Spirit Airlines mantenía una amplia red de rutas que conectaban Estados Unidos, especialmente Florida, con más de 20 destinos en América Latina y el Caribe, incluyendo República Dominicana, México, Colombia y Puerto Rico.

En un comunicado oficial, su empresa matriz, Spirit Aviation Holdings, expresó que el cierre se realiza “con pesar”, destacando que la medida responde a la imposibilidad de sostener las operaciones ante la falta de liquidez.

El presidente ejecutivo de la aerolínea, Dave Davis, explicó que, pese a haber alcanzado un acuerdo preliminar con acreedores para reestructurar la empresa, el aumento en los precios del combustible terminó por agravar la situación.

Según indicó, mantener el negocio requería una inyección de capital de cientos de millones de dólares, recursos que la compañía no logró conseguir en el contexto actual.

Fundada en 1992 y reconocida por sus característicos aviones amarillos, Spirit Airlines llegó a consolidarse como un competidor importante en el mercado de vuelos de bajo costo, empleando a unas 11,000 personas antes de su cierre.