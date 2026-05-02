MICM, CECCOM y DIGEMAPS incautan medicamentos ilegales valorados en RD$31 millones en Espaillat

Espaillat. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), realizaron de manera simultánea dos operativos de allanamiento en el municipio de San Víctor, provincia Espaillat, donde decomisaron 1.5 millones de unidades de productos farmacéuticos sin el registro sanitario correspondiente.

La mercancía, valorada en RD$31 millones de pesos, fue hallada en 55 fundas negras de 55 galones, donde eran almacenada con la intención de ser comercializadas ilegalmente.

Los operativos se realizaron en coordinación con el Ministerio Público de dicha provincia, uno en un establecimiento identificado como Osiris Variedades y otro sin nombre comercial.

La acción se ejecutó por violaciones a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la Ley General de Aduanas 168-21, y al Código Tributario de la República Dominicana.

Las instituciones actuantes reiteraron su compromiso de proteger la salud de la población, garantizar la seguridad jurídica y económica del país, y salvaguardar las finanzas públicas y el comercio lícito.

La actuación del CECCOM se ampara en su misión especializada de garantizar la seguridad en la distribución y comercialización productos de tabaco, bebidas alcohólicas, medicamentos y combustibles en al ámbito de la Ley núm. 17-19.

Asimismo, los responsables de estos hechos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras se profundizan las investigaciones.