ETED impulsa nueva etapa para integrar almacenamiento energético y fortalecer el sistema eléctrico nacional

Bartolo Garacía

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) avanza en la estructuración de una nueva fase orientada a viabilizar la inversión privada en sistemas de almacenamiento energético por baterías (BESS), una tecnología clave para fortalecer la estabilidad y capacidad de respuesta del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La iniciativa forma parte de la visión impulsada por el vicepresidente ejecutivo de ETED, ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada, enfocada en preparar la red de transmisión para enfrentar los nuevos desafíos del sistema eléctrico dominicano, marcados por el aumento de la demanda energética y la integración de energías renovables.

Los sistemas BESS permiten almacenar energía cuando está disponible y liberarla en momentos de mayor necesidad, contribuyendo a estabilizar la red, optimizar la operación eléctrica y mejorar la seguridad del suministro energético nacional.

Alfonso Rodríguez Tejada, vicepresidente ejecutivo de ETED

Como parte del proceso, ETED informó que se encuentra en fase de contratación de asistencia técnica especializada para validar escenarios, definir criterios y diseñar mecanismos que servirán de base para una próxima etapa competitiva vinculada a esta tecnología estratégica.

De acuerdo con los análisis preliminares, el proyecto contempla un dimensionamiento estimado de hasta 600 MW / 1,200 MWh de almacenamiento energético, bajo esquemas modulares y escalables que permitirán robustecer la operación del SENI y acompañar la transformación energética del país.

El ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada afirmó que esta etapa representa un paso decisivo para organizar, con transparencia y rigor técnico, la participación privada en infraestructuras fundamentales para el futuro energético nacional. “Una red moderna no solo debe transportar energía, también debe adaptarse y responder con rapidez ante los desafíos operativos”, expresó.

La ETED reiteró que estas acciones forman parte de su agenda institucional para fortalecer la seguridad energética, modernizar la infraestructura de transmisión y apoyar la transición energética de la República Dominicana, al tiempo que exhortó a los interesados a mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer las próximas fases del proceso. #eljacaguero