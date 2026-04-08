Trump enfrenta críticas por tregua con Irán en medio de alto costo político y militar

Analistas advierten que el alto el fuego impulsado por el mandatario podría debilitar la posición internacional de Estados Unidos

Bartolo García

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó como un logro el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado con Irán, aunque diversos sectores consideran que se trata de una tregua limitada y con altos costos estratégicos.

A pesar del anuncio oficial, expertos señalan que el acuerdo representa apenas un alivio temporal en medio de un conflicto más amplio, cuyos efectos continúan impactando la estabilidad en Oriente Medio.

Entre las principales preocupaciones se encuentran las tensiones generadas con aliados internacionales, el desgaste de recursos militares y el deterioro de la imagen global de Estados Unidos.

Una columna de humo se levanta tras un ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en Líbano, este miércoles.

Adnan Abidi (REUTERS)

Mientras tanto, Israel confirmó que el alto el fuego no incluye al Líbano, y anunció nuevos bombardeos contra posiciones vinculadas a Hezbolá en el sur de ese país.

Las autoridades israelíes también indicaron que continuaron atacando objetivos en Irán hasta el último momento previo a la entrada en vigor de la tregua, con el objetivo de debilitar su capacidad militar.

Por su parte, el gobierno iraní ha interpretado el acuerdo como una victoria, destacando lo que calificó como una muestra de debilidad de sus adversarios.

En paralelo, el plan de paz propuesto por Irán incluye puntos clave como el control del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos congelados.

Este conjunto de condiciones ha sido considerado por Trump como una base viable para futuras negociaciones, aunque aún persisten importantes diferencias entre las partes.

En este contexto, la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos, mientras se define si la tregua servirá como antesala de un acuerdo duradero o como una pausa en un conflicto aún lejos de resolverse.