Trump cuestiona liderazgo de María Corina Machado y descarta que tenga respaldo para gobernar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para asumir la conducción política de Venezuela.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en su residencia de Florida, Trump expresó dudas sobre la viabilidad de Machado como eventual jefa de Estado, al considerar que su liderazgo no genera consenso dentro del país sudamericano.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el mandatario estadounidense ante los medios.

Donald Trump dio los detalles sobre cómo se produjo la captura de Nicolas Maduro. Jonathan Ernst/REUTERS

Trump añadió que su Gobierno no ha sostenido contactos recientes con la dirigente opositora, a pesar de que Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025 y ha respaldado abiertamente la estrategia de presión internacional impulsada por Washington contra el chavismo.

La exprecandidata presidencial por la Plataforma Unitaria ha sido mencionada en distintos escenarios políticos como una posible figura de transición, en caso de que el entonces presidente venezolano fuera apartado del poder.

Horas antes de sus declaraciones públicas, Trump había señalado en una entrevista concedida a Fox News que analizaría con detenimiento cualquier escenario relacionado con una eventual presidencia de Machado en Venezuela.

Las afirmaciones del mandatario estadounidense se producen pocas horas después de la operación militar ordenada por Washington que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en la madrugada de este sábado.

Tras conocerse la detención de Maduro, Machado reaccionó públicamente con un mensaje dirigido a la población venezolana, en el que aseguró que el mandatario enfrentará desde ahora la justicia internacional por los crímenes cometidos durante su gestión.

“¡Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!”, expresó la dirigente opositora al inicio de su comunicado, en el que sostuvo que Maduro deberá responder por “crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

En su pronunciamiento, Machado afirmó que, ante la negativa de Maduro de aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos decidió cumplir su promesa de hacer valer la ley a nivel internacional.

La líder opositora también llamó a los ciudadanos a asumir un rol activo en el proceso político que se abre tras la captura del mandatario, apelando a la movilización cívica y a la defensa de la democracia.

En ese contexto, Machado reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia, a quien definió como el legítimo presidente electo de Venezuela.

“Los ciudadanos que elegimos a Edmundo González Urrutia como presidente debemos exigir que asuma de inmediato su mandato constitucional y sea reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”, afirmó.

Machado recordó que se vio imposibilitada de postularse como candidata presidencial por la coalición opositora, razón por la cual decidió apoyar al exdiplomático González Urrutia durante la campaña electoral.

Diversos gobiernos y sectores de la comunidad internacional han reconocido a González como el verdadero ganador de los comicios, pese a que Maduro se adjudicó oficialmente la victoria en las elecciones.

Las declaraciones de Trump, sumadas a las reacciones de la oposición venezolana, evidencian la complejidad del escenario político que se abre en Venezuela, marcado por tensiones internas, presiones externas y un incierto proceso de transición.

Con información de AFP