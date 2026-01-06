Trump anuncia que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las “autoridades interinas” de Venezuela acordaron entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al país norteamericano, en una medida que podría generar ingresos estimados en miles de millones de dólares. Yahoo Noticias+1

Trump detalló que el crudo, descrito como de “alta calidad” y sancionado, será vendido a precio de mercado, y que los fondos obtenidos estarán bajo el control de su administración para ser destinados a iniciativas que favorezcan tanto a la población venezolana como a intereses de Estados Unidos. Univision

Donald Trump en Washington, este martes. Evan Vucci (AP)

“Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a los Estados Unidos”, publicó Trump en su red social Truth Social, subrayando que estos recursos serán usados de forma bipartita. Univision

Según lo difundido por medios internacionales, el plan implica que el petróleo sea transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses para su comercialización. Axios

Trump también afirmó que dio instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan de inmediato, con la intención de presentar este acuerdo como “un logro importante” en materia energética. Yahoo Noticias

Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar el envío de crudo venezolano a refinerías estadounidenses (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)

El anuncio se produce en medio de tensiones políticas tras una intervención militar estadounidense en Venezuela que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, hechos ampliamente reportados y que han generado controversia internacional. Reuters

Actualmente, el flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos está controlado principalmente por la compañía Chevron, que mantiene exportaciones regulares bajo licencias especiales emitidas por Washington, situación que esta nueva medida busca ampliar. Reuters

Parte de la estrategia contemplada incluye la posibilidad de realizar subastas para compradores estadounidenses y otorgar licencias especiales a socios de la estatal venezolana PDVSA, ampliando así la participación de empresas internacionales en la industria petrolera venezolana. Reuters

El anuncio ha tenido impacto inmediato en los mercados energéticos, con los precios del crudo presentando variaciones tras el nuevo acuerdo petrolero entre Washington y las autoridades de Venezuela. Reuters

La medida representa un giro significativo en la relación energética entre ambos países, especialmente luego de años de sanciones y bloqueos que habían limitado la exportación de petróleo venezolano hacia Estados Unidos. Yahoo Noticias

Sectores del mercado y analistas han señalado que esta estrategia podría facilitar la reactivación de inversiones en infraestructura petrolera venezolana por parte de compañías estadounidenses bajo acuerdos futuros. LA NACION

Sin embargo, la noticia también ha generado preocupación en la comunidad internacional por las implicaciones geopolíticas y el posible impacto sobre la soberanía energética de Venezuela, avivando los debates sobre el uso de recursos naturales en un contexto de intervención exterior. Latinus

El anuncio de Trump se produce en un momento de fuerte tensión regional, tras denuncias de intervenciones militares y debates sobre la legalidad internacional de estas acciones, lo que ha llevado a diversas reacciones de gobiernos y organismos multilaterales. Wikipedia

A medida que se avance con la implementación del acuerdo petrolero, se espera que tanto Washington como Caracas definan más detalles operativos sobre los mecanismos de entrega, comercialización y destino de los ingresos generados por la venta de los barriles pactados. Univision