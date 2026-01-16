Tribunal Superior Electoral llama al respeto del calendario legal y frena promoción anticipada de aspiraciones

Bartolo García

El Tribunal Superior Electoral (TSE) advirtió este jueves a los partidos y organizaciones políticas que resulta ilegal adelantar etapas del proceso electoral o promover precandidaturas fuera de los plazos establecidos por la ley, al considerar que estas prácticas afectan la equidad y la democracia interna.

El señalamiento fue realizado por el presidente del alto tribunal, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, al iniciar un nuevo ciclo de gestión tras ser ratificado en el cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Camacho Hidalgo recordó que durante el año 2025 diversas acciones de precampaña fuera del calendario legal fueron objeto de judicialización, sentando precedentes importantes en materia de control y regulación de la actividad política.

Al pronunciar su discurso en la Audiencia Solemne por el 14 aniversario del TSE, el magistrado explicó que mediante la sentencia TSE/0011/2025 se estableció con claridad que, aunque los partidos pueden realizar propaganda institucional y planificar estrategias a futuro, no les está permitido adelantar formalmente las etapas electorales.

Indicó que articular candidaturas de manera anticipada genera ventajas indebidas, rompe la igualdad entre los competidores internos y debilita los principios de participación democrática dentro de las organizaciones políticas.

El presidente del TSE destacó que el tribunal ha redefinido criterios clave relacionados con la categorización de los partidos y el acceso al financiamiento público, como parte de una visión más equitativa del sistema político.

Explicó que estas decisiones buscan compensar las desigualdades existentes en la captación de recursos privados, permitiendo que organizaciones con menor capacidad económica puedan cumplir sus funciones y competir en condiciones más justas.

Camacho Hidalgo resaltó que la justicia electoral dominicana ha evolucionado gracias a un diálogo constante entre las instituciones del Estado, los partidos políticos, la sociedad civil y el Congreso Nacional.

En ese sentido, subrayó que el tribunal ha intervenido para corregir vulneraciones al derecho al voto, citando casos de ciudadanos del Distrito Nacional que fueron inscritos erróneamente en colegios electorales de Santo Domingo Oeste.

El magistrado también valoró la labor del TSE en la corrección de actas del estado civil y procesos de cambio de nombre, destacando el impacto social de estas decisiones.

“Un error en un acta puede convertirse en una barrera para acceder a estudios o servicios básicos. Cada decisión del tribunal tiene un efecto directo en la estabilidad de una familia”, afirmó.

Para garantizar respuestas más oportunas, el presidente del TSE informó que la institución agilizó la tramitación de expedientes, alcanzando cifras récord de productividad durante el año 2025 y en el período 2021-2025.

Camacho Hidalgo resaltó además la importancia de la reciente Ley núm. 39-25, Orgánica del TSE, la cual unifica competencias, establece plazos claros para impugnaciones e instituye un estatuto formal para los jueces electorales.

A su juicio, esta evolución normativa fortalece la seguridad jurídica del sistema electoral y contribuye a una mayor confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos.

Finalmente, el presidente del TSE aseguró que la justicia electoral en la República Dominicana ha alcanzado un nivel de madurez institucional que permite garantizar reglas claras, equidad política y respeto al Estado de derecho.