Banco Santa Cruz respalda nuevo proyecto habitacional en Santiago con inversión millonaria

Bartolo García

Santiago, RD.– El Banco Santa Cruz reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector construcción y el crecimiento urbano sostenible durante la presentación del proyecto residencial Vistas del Limonal, una nueva propuesta habitacional ubicada en Licey al Medio, Santiago, desarrollada por Constructora LVP.

Fausto Arturo Pimentel Peña, presidente del Banco Santa Cruz, destacó la sólida relación que mantiene la entidad financiera con Constructora LVP desde el año 2009, calificándola como una alianza estratégica basada en la confianza, la visión compartida y el crecimiento constante.

Fausto Arturo Pimentel Peña, presidente del Banco Santa Cruz

Pimentel señaló que, durante casi dos décadas, el banco ha acompañado el desarrollo de más de 10 mil unidades habitacionales junto a LVP, transformando espacios en oportunidades para miles de familias dominicanas que buscan estabilidad y bienestar.

Asimismo, explicó que Vistas del Limonal representa un hito importante por tratarse de la primera gran incursión de este tipo de proyecto en Santiago, una de las ciudades más dinámicas y productivas del país, donde el crecimiento ordenado y sostenible resulta fundamental.

El ejecutivo afirmó que financiar la construcción no solo significa otorgar créditos, sino impulsar desarrollo económico, generar empleos, dinamizar las economías locales y contribuir directamente a que más familias puedan acceder a una vivienda digna.

El proyecto contempla una inversión superior a los RD$7,000 millones y la construcción de 1,456 apartamentos distribuidos en edificios de cuatro niveles, con unidades de 70, 79 y 89 metros cuadrados, además de casa club, piscinas, gimnasio, áreas verdes, parques infantiles y seguridad 24 horas.

Nolbert Pérez, presidente de Constructora LVP

Por su parte, el ingeniero Nolbert Pérez, presidente de Constructora LVP, expresó que Vistas del Limonal ha sido concebido como una propuesta integral para familias, inversionistas y jóvenes profesionales que buscan calidad de vida, accesibilidad y una inversión segura en una zona de alta proyección.

Durante su ejecución, el proyecto generará entre 600 y 800 empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía local y elevando la plusvalía del sector. La comercialización inició en marzo de 2026 con precios desde US$67,000, mientras que la entrega de las primeras unidades está prevista para junio de 2028.