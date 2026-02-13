Tribunal impone medidas contra implicados en fraude eléctrico tras operativos en Santiago

Bartolo García

Una jueza del tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso medidas de coerción contra dos hombres acusados de cometer delitos vinculados al sistema eléctrico nacional, como resultado de operativos de investigación realizados en coordinación con EDENORTE Dominicana.

La información fue ofrecida por la Dirección de Servicios Jurídicos de la empresa distribuidora, que explicó que las acciones se originaron tras labores encabezadas por su Dirección de Seguridad Física en distintos sectores de la ciudad.

Los imputados fueron identificados como José Luis Aquino Ynoa, residente en Bella Vista, y Luis José Martínez de la Cruz, de 49 años, domiciliado en el sector Pueblo Nuevo.

Ambos enfrentan cargos por presunta violación a la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley 186-07, así como disposiciones de la Ley 267-68 relacionadas con atentados contra el Sistema Eléctrico Nacional.

Según las autoridades, a los encartados se les atribuye la destrucción, daño o inhabilitación intencional de equipos e instalaciones eléctricas con fines de sustracción de componentes y afectación del servicio.

Estas acciones ilícitas habrían sido ejecutadas en los sectores Bella Vista y Pueblo Nuevo, generando riesgos para la seguridad comunitaria y perjuicios económicos al sistema de distribución.

La Dirección de Seguridad Física de EDENORTE, bajo la dirección del Ysaías Acevedo, logró detener en flagrante delito a uno de los imputados, señalado por el robo de contadores eléctricos.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público de la República Dominicana estuvo representado por el magistrado Patricio Rodríguez.

La representación legal de EDENORTE estuvo a cargo de las licenciadas Luisa Rosa García Polanco y Yecenia del Carmen Bueno Peralta, pertenecientes a la Dirección de Servicios Jurídicos de la empresa.

La decisión fue emitida por la magistrada Wendy Tavárez Cuello, titular del tribunal de Atención Permanente del Primer Turno.

Como medida, a José Luis Aquino Ynoa se le impuso una garantía económica en efectivo de RD$10,000 y presentación periódica los días 12 de cada mes durante seis meses.

En tanto, a Luis José Martínez de la Cruz se le fijó una garantía económica de RD$15,000, junto a la obligación de presentarse de manera periódica ante las autoridades judiciales.

EDENORTE reiteró que mantendrá su política de colaboración activa con las autoridades para perseguir los delitos eléctricos que afectan la estabilidad del servicio.

La empresa señaló que estas prácticas ilegales no solo generan pérdidas económicas significativas, sino que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.

Finalmente, la distribuidora reafirmó su compromiso de proteger la infraestructura eléctrica nacional como parte de su responsabilidad institucional con miles de usuarios del sistema.

