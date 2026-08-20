Tribunal declara en rebeldía a “La Tora” y ordena su arresto por querella de Iluminada Muñoz

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó el arresto de la comunicadora Claudina Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, dentro del proceso judicial que enfrenta a raíz de una querella por presunta difamación e injuria presentada por la periodista Iluminada Muñoz.

La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien declaró en rebeldía a Pérez Ramírez luego de que no compareciera ante el tribunal para una audiencia en la que estaba previsto conocer el juicio preliminar y una medida de coerción. Como parte de las disposiciones adoptadas, el magistrado también ordenó impedimento de salida del país contra la imputada.

La abogada Emery Colomby Rodríguez, representante legal de Muñoz, explicó que la orden se produce después de aproximadamente dos años de proceso investigativo. Según manifestó, Pérez Ramírez habría sido requerida en distintas ocasiones para comparecer ante las autoridades, mientras destacó la labor desarrollada por el Ministerio Público durante la investigación.

Iluminada Muñoz

Por su parte, Iluminada Muñoz sostuvo que el proceso busca obtener una respuesta judicial frente al presunto daño ocasionado a su honor y reputación. La periodista aclaró que las acciones legales no están relacionadas con discusiones recientes sobre modificaciones legislativas, sino que corresponden a una investigación iniciada hace aproximadamente dos años.

De acuerdo con la acusación presentada por la parte querellante, los hechos denunciados no corresponderían a un incidente aislado, sino a publicaciones y expresiones que, según sostiene Muñoz, habrían formado parte de una campaña reiterada de descrédito desarrollada durante varios años a través de distintas plataformas y espacios de difusión pública. Estas imputaciones deberán ser conocidas y valoradas por los tribunales correspondientes.

La nueva orden se produce en momentos en que Pérez Ramírez enfrenta otros procesos judiciales. Hace aproximadamente dos meses fue condenada en primera instancia a un año de prisión y al pago de una indemnización de RD$5 millones, dentro de otro proceso por difamación e injuria promovido por el diputado Sergio Moya, conocido como “Gory”, según los antecedentes suministrados sobre el caso.

Con la declaratoria de rebeldía y la orden de arresto, el proceso impulsado por Iluminada Muñoz entra en una nueva etapa judicial, mientras corresponde a las autoridades ejecutar las disposiciones emitidas por el Séptimo Juzgado de la Instrucción. Las acusaciones contra Pérez Ramírez permanecen sujetas al conocimiento de los tribunales y a las garantías del debido proceso.