Tribunal Constitucional rendirá homenaje a exmagistradas en el Día Internacional de las Juezas

Bartolo García

El Tribunal Constitucional anunció que reconocerá a las exmagistradas Isabel Bonilla Hernández y Rhadys Iris Abreu en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Juezas.

El homenaje se realizará durante una audiencia especial organizada por el alto tribunal, como muestra de gratitud por sus aportes al fortalecimiento de la justicia constitucional en la República Dominicana.

La actividad está pautada para el martes 10 de marzo a las 10:30 de la mañana en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, ubicado en el primer piso de su sede.

La doctora Isabel Bonilla Hernández ejerció como jueza del Tribunal Constitucional durante el período 2011-2020, destacándose por una labor caracterizada por la transparencia, el compromiso ético y el apego a los principios de justicia.

Bonilla Hernández se graduó como Doctora en Derecho “Cum Laude” en 1988 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posteriormente realizó estudios de postgrado en Ciencias Políticas en la misma academia, en su recinto de Santiago.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado una amplia especialización en resolución alternativa de conflictos, participando en diplomados internacionales en Estados Unidos y Chile, así como en programas de alta gerencia electoral y consultoría política.

También fue asambleísta constituyente en las reformas constitucionales de 2002 y 2010, participando activamente en los procesos de revisión de la Carta Magna dominicana.

En el ámbito legislativo, se desempeñó como diputada al Congreso Nacional en representación de Santiago de los Caballeros y posteriormente por la provincia María Trinidad Sánchez, acumulando una extensa experiencia parlamentaria.

Antes de su designación en el Tribunal Constitucional, ejerció la abogacía en distintos centros jurídicos en Río San Juan y Santiago, consolidando una carrera profesional de sólido prestigio.

Durante su ejercicio como magistrada constitucional, se distinguió por su independencia de criterio y su compromiso con la defensa del orden constitucional y los derechos fundamentales.

Asimismo, ha mantenido una firme defensa de los derechos de la mujer desde sus años universitarios, causa que continuó impulsando tanto en el ámbito jurídico como en su vida pública.

El reconocimiento a Rhadys Iris Abreu también resalta su contribución al desarrollo institucional del Tribunal Constitucional y su dedicación al fortalecimiento del sistema judicial.

Con este acto, el Tribunal Constitucional reafirma su compromiso de valorar el legado de quienes han servido con integridad y excelencia en la administración de justicia.

La ceremonia será un espacio de reflexión y celebración del papel de la mujer en la judicatura, destacando el impacto de su liderazgo en la consolidación del Estado de derecho en la República Dominicana.