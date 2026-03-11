Tribunal Constitucional distingue a dos destacadas juristas dominicanas

Bartolo García

Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana reconoció a las magistradas Ana Isabel Bonilla Hernández y Rhadys Iris Abreu Blondet por sus aportes a la judicatura y su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos.

El acto se realizó durante una audiencia solemne organizada con motivo del Día Internacional de las Juezas, en la que se resaltó la importancia del liderazgo femenino dentro del sistema judicial dominicano.

Las palabras centrales de la actividad estuvieron a cargo del presidente del alto tribunal, Napoleón R. Estévez Lavandier, quien destacó la trayectoria profesional y el legado jurídico de ambas magistradas.

El magistrado explicó que la institución decidió institucionalizar esta conmemoración con el propósito de reconocer la labor de las juezas dominicanas y su contribución al fortalecimiento del Estado constitucional de derecho.

Sobre la magistrada Bonilla Hernández, el presidente del TC resaltó su rol como integrante de la matrícula fundacional del tribunal y su labor jurisdiccional guiada por la ética, el profesionalismo y el compromiso con la justicia.

Asimismo, destacó que durante su trayectoria contribuyó significativamente a la consolidación de la justicia constitucional en República Dominicana, además de impulsar iniciativas de formación y promoción de los derechos fundamentales.

En cuanto a la magistrada Abreu Blondet, Estévez Lavandier valoró su papel como la única dominicana que ha ejercido como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde representó al país con integridad y rigor jurídico.

Durante el acto también se presentaron materiales audiovisuales en los que colegas, familiares y allegados de las homenajeadas destacaron su trayectoria profesional y su compromiso con la justicia.

Al recibir la distinción, ambas magistradas agradecieron el reconocimiento y reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos, señalando que la verdadera justicia solo se alcanza cuando se ejerce con independencia, valentía y vocación de servicio.

