Tribunal condena a Tamara Martínez por difamación contra Gabi Desangles

Bartolo García

Santo Domingo.– La comunicadora Tamara Martínez fue condenada a tres meses de prisión tras ser hallada culpable de difamación e injuria en perjuicio de la también comunicadora Gabi Desangles, en una decisión emitida por la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La sentencia fue dictada por la jueza Clara Luz Almonte, quien determinó que Martínez violó disposiciones establecidas en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, luego de emitir declaraciones consideradas ofensivas y perjudiciales a través de plataformas digitales y medios de comunicación.

Gabi Desangles

De acuerdo con la decisión judicial, la condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, luego de que el tribunal acogiera los argumentos presentados durante el proceso judicial.

Tras conocerse la sentencia, Gabi Desangles reaccionó asegurando que “hoy se hizo justicia”, mostrando satisfacción por la decisión emitida por el tribunal en este caso que generó gran atención pública y mediática.

El proceso judicial se desarrolló luego de varias denuncias relacionadas con declaraciones difundidas en medios digitales, las cuales fueron calificadas por la parte querellante como ataques a su honor, dignidad e imagen pública.

La condena contra Tamara Martínez se convierte en uno de los casos más comentados en el ámbito del entretenimiento y la comunicación dominicana, reabriendo el debate sobre el uso responsable de las plataformas digitales y los límites legales de las expresiones públicas.

La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología contempla sanciones para los casos de difamación e injuria cometidos mediante medios electrónicos, redes sociales y otras plataformas digitales, especialmente cuando afectan la reputación y derechos fundamentales de terceros. #eljacaguero

