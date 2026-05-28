Banreservas se une a Santo Domingo 2026 con respaldo histórico al deporte regional

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco de Reservas anunció oficialmente su respaldo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidándose como patrocinador oficial de la principal cita deportiva de la región, en una alianza estratégica junto al Comité Organizador del evento internacional.

Durante el acto, la entidad financiera presentó además su nueva campaña institucional, inspirada en el coraje, la determinación y el espíritu de superación de los dominicanos, resaltando los valores patrióticos y el orgullo nacional que caracterizan al pueblo dominicano.

Bajo este concepto, Banreservas reafirmó su compromiso con el deporte, la juventud y el desarrollo social, promoviendo iniciativas orientadas a respaldar a los atletas dominicanos y fortalecer el impacto positivo del deporte en las nuevas generaciones.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que esta iniciativa representa mucho más que una estrategia publicitaria, ya que refleja el compromiso de la institución con el país, el turismo, la integración regional y la proyección internacional de la República Dominicana.

El doctor Leonardo Aguilera

“Nuestro respaldo a los Juegos es una apuesta por la imagen del país, porque cada medalla lograda llevará grabado el legado de Duarte, Sánchez y Mella”, expresó Aguilera, al destacar el patriotismo y el espíritu batallador de los dominicanos.

Asimismo, indicó que previo y durante la celebración de los Juegos se desarrollarán activaciones y actividades en distintas provincias del país, con el objetivo de llevar el espíritu olímpico a toda la población y motivar el respaldo a los atletas nacionales en este importante evento multidisciplinario.

De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, valoró la alianza entre el sector público, financiero y deportivo, asegurando que este respaldo fortalece el deporte dominicano en todas sus manifestaciones y contribuye al desarrollo de nuevos talentos.

Mientras, José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, resaltó la importancia de contar con el apoyo de una institución que históricamente ha respaldado el crecimiento del deporte nacional. Los Juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y reunirán a miles de atletas de toda la región en la República Dominicana.