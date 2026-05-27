Tuto Tavárez

Aunque Madrid y Barcelona son famosos por sus equipos de fútbol, también en el baloncesto tienen grandes clubes, que han sido campeones en la Euroliga.

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Vamos hacer un reposa por los principales clubes de Europa en la Euroliga de Baloncesto.

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El llamado equipo “Merengue”, el Real Madrid, es el que más título de la Liga Europea ha ganado, con un total de 11 coronas, en la máxima competición del baloncesto europeo.

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Barcelona: Este equipo creado en 1926, siendo el más antiguo de la ACB, se ha proclamado solo 2 veces campeón de Europa, pero, aun así se mantiene en la élite.

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KK Split: Con el nombre antes de Jugoplastikar, se alzó con tres copas de Europa consecutivas, entre 1989 y 1991. Y con Tony Kucoc de jugador estrella, el equipo de básquet de la ciudad croata de Split, tuvo su época más dorada.

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Panathinaikos: Este club fue fundado en 1922 y se ha impuesto siete veces en la Euro Liga. Con sede en Atenas y una eterna rivalidad con el Olympiacos, este equipo es el gran dominador del baloncesto griego, con un total de siete Euroligas y 40 Ligas Nacionales.

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CSKA Moscú: Ha levantado en ocho ocasiones la copa de campeón de Europa, siguiendo al Real Madrid. El club moscovita ocupa el segundo lugar en el palmarés de la Euroliga y es el combinado más fuerte de la Unión Soviética, como lo es del básquet ruso actual.

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Fenerbahce: ha ganado dos veces la Euroliga de básquet, la última el año pasado (2025). Su sede es la ciudad de Estambul. Los equipos turcos son potentes en baloncesto y Anadolu y Fenerhce se han alzado con dos Euroligas en los últimos años.

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Palla Canesto Varese: Con cinco títulos europeos en la década de los 70. Aunque Varese es una ciudad italiana de poco más de 80,000 habitantes, este equipo de baloncesto es el segundo más laureado del país después del Olimpia de Milán.

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Ya en República Dominicana los clubes de fútbol comienzan a coincidir con equipo de baloncesto aunque no con el mismo, si en la misma ciudades.

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El caso más evidente es Cibao FC, de la LDF y los Metros de Santiago, de la LNB, que son regenteados por las mismas personas.

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Puerto Plata tiene Atlántico FC y los Marineros, Moca a Moca FC y los Héroes, La Vega a Atlético Vega Real y los Reales.

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SQUEEZE PLAY: En los países de baja cultura nos pavoneamos de que nos visitan X millones de turistas, que vienen a beber romo, buscar prostitutas, pedófilos y algo más, mientras el Museo Británico (The Britih Museum), en Londres, Reino Unido anuncia con orgullo, que recibe 6 millones de visitantes anualmente…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Sultanes de Monterrey dieron de baja a Ángel Rondón…Parece que Atlántico FC se dejó quitar el color azul de Salcedo FC…Es verdad que Félix Fermín es un gato…Porque hay que tener siete vidas para sobrevivir como manager en la Liga Mexicana de Béisbol…El año pasado botaron 15 de 20 y este año van 5 en 33 de 93 juegos…La Liga Chino Suazo, idea del Director Municipal de Deportes Pappy Pérez, comienza el 15 de junio…Será su tercera versión…Dice Jassel Pérez qué Metros dieron el juego a Marineros…Un juego cerrado 86-82…Marineros ganaron el primero cuando Metros no estaban clasificados…¿Qué hará la LNB?…Son cositas que no se pueden pasar por alto…El Comando Ciclístico del Norte (Cocinorte), viene a todo pedal con el Clásico Patrón Santiago…Será el domingo 5 desde el Parque Central…El ingeniero Rafael Solano siempre organiza el evento en grande…La Benito Monción peatonal es una belleza…fui con Adrian Agramonte a recorrerla…Pero, no entre comiendo, hay un tramo que no hay quien aguante el bajo que sale de la cloaca…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, La Casa Amarilla es el título dado a una pintura al óleo del pintor neerlandés Vicent Van Gogh…Por hoy, out 27.