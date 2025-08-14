Tribunal condena a Alexis Medina a 7 años de cárcel por el Caso Pulpo

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – En la madrugada de este jueves, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia contra los principales acusados en el entramado de corrupción conocido como Caso Pulpo, imponiendo penas de siete, seis y cinco años de prisión.

La condena más alta recayó sobre Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, quien fue hallado culpable de desfalcar al Estado junto a otros implicados, causando un perjuicio superior a RD$5,000 millones.

El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Yisel Soto y Clara Castillo, determinó que existían pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de los procesados.

La audiencia, que debía iniciar a las 11:00 de la mañana, sufrió varios retrasos, posponiéndose primero para las 5:00 de la tarde y finalmente comenzando cerca de las 11:00 de la noche.

Antes de dar lectura a la sentencia, la magistrada Nivar Arias pidió disculpas por la espera y recordó que se trataba de un caso complejo, con un plazo deliberativo más amplio de lo habitual.

En total, fueron procesados 21 imputados, incluyendo a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis, así como empresarios y exfuncionarios vinculados a la red de corrupción.

Además de la condena contra Alexis Medina, el tribunal impuso seis años de cárcel a José Dolores Santana Carmona por su participación en el esquema ilícito.

También recibieron cinco años de prisión los acusados Wacal Vernavel Méndez Pineda, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras y Francisco Ramón Brea Morel.

Según el Ministerio Público, el grupo utilizó empresas de fachada y maniobras fraudulentas para obtener contratos públicos y desviar fondos, en un patrón de corrupción que operó durante varios años.

El Caso Pulpo es considerado uno de los procesos más emblemáticos de la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana, por la magnitud del fraude y la relevancia de las figuras involucradas.

La sentencia marca un capítulo clave en este proceso judicial, aunque se espera que la defensa de los condenados interponga recursos para intentar reducir o anular las penas.

Con este fallo, el Poder Judicial envía una señal de que la impunidad tiene un costo y que los desfalcos al erario serán sancionados con firmeza.

